Avastage olulisi teadmisi NvirWorld (NVIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

NvirWorld (NVIR) teave

Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology.

Ametlik veebisait:
https://www.nuralchain.org/
Valge raamat:
https://whitepaper.nuralchain.org/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804

NvirWorld (NVIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NvirWorld (NVIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 231.55K
Koguvaru:
$ 10.70B
Ringlev varu:
$ 1.05B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.35M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.13
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00022
NvirWorld (NVIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NvirWorld (NVIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NVIR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NVIR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NVIR tokeni tokenoomikat, avastage NVIR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NVIR

Kas olete huvitatud NvirWorld (NVIR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NVIR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

NvirWorld (NVIR) hinna ajalugu

NVIR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NVIR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NVIR võiks suunduda? Meie NVIR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.