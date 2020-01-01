NvirWorld (NVIR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NvirWorld (NVIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NvirWorld (NVIR) teave Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Ametlik veebisait: https://www.nuralchain.org/ Valge raamat: https://whitepaper.nuralchain.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 Ostke NVIR kohe!

NvirWorld (NVIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NvirWorld (NVIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 231.55K $ 231.55K $ 231.55K Koguvaru: $ 10.70B $ 10.70B $ 10.70B Ringlev varu: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022 $ 0.00022 $ 0.00022 Lisateave NvirWorld (NVIR) hinna kohta

NvirWorld (NVIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NvirWorld (NVIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NVIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NVIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NVIR tokeni tokenoomikat, avastage NVIR tokeni reaalajas hinda!

NvirWorld (NVIR) hinna ajalugu NVIR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NVIR hinna ajalugu kohe!

