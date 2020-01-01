Nura Labs (NURA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nura Labs (NURA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nura Labs (NURA) teave Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Ametlik veebisait: https://nura.gg/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507

Nura Labs (NURA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nura Labs (NURA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000097796942709211 $ 0.000097796942709211 $ 0.000097796942709211 Praegune hind: $ 0.00010714 $ 0.00010714 $ 0.00010714 Lisateave Nura Labs (NURA) hinna kohta

Nura Labs (NURA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nura Labs (NURA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NURA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NURA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NURA tokeni tokenoomikat, avastage NURA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NURA Kas olete huvitatud Nura Labs (NURA) lisamisest oma portfooliosse?

Nura Labs (NURA) hinna ajalugu NURA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NURA hinna ajalugu kohe!

NURA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NURA võiks suunduda? Meie NURA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NURA tokeni hinna ennustust kohe!

