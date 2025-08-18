Rohkem infot NURA

NURA Hinnainfo

NURA Ametlik veebisait

NURA Tokenoomika

NURA Hinnaprognoos

NURA Ajalugu

NURA – ostujuhend

NURA-usaldusraha valuutakonverter

NURA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Nura Labs logo

Nura Labs hind(NURA)

1 NURA/USD reaalajas hind:

$0.0001193
$0.0001193$0.0001193
-1.56%1D
USD
Nura Labs (NURA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:58 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001157
$ 0.0001157$ 0.0001157
24 h madal
$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126
24 h kõrge

$ 0.0001157
$ 0.0001157$ 0.0001157

$ 0.000126
$ 0.000126$ 0.000126

$ 0.002280932236681356
$ 0.002280932236681356$ 0.002280932236681356

$ 0.000114955482005082
$ 0.000114955482005082$ 0.000114955482005082

+0.84%

-1.55%

-18.41%

-18.41%

Nura Labs (NURA) reaalajas hind on $ 0.0001197. Viimase 24 tunni jooksul NURA kaubeldud madalaim $ 0.0001157 ja kõrgeim $ 0.000126 näitab aktiivset turu volatiivsust. NURAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002280932236681356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000114955482005082.

Lüliajalise tootluse osas on NURA muutunud +0.84% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -18.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nura Labs (NURA) – turuteave

No.2047

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

$ 99.33K
$ 99.33K$ 99.33K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Nura Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 1.20M $ 99.33K 24 tunnise kauplemismahuga. NURA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.

Nura Labs (NURA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nura Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001891-1.55%
30 päeva$ -0.0003025-71.65%
60 päeva$ -0.0003803-76.06%
90 päeva$ -0.0003803-76.06%
Nura Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris NURA muutuse $ -0.000001891 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nura Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003025 (-71.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nura Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NURA $ -0.0003803 (-76.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nura Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003803 (-76.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nura Labs (NURA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nura Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nura Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NURA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nura Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nura Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nura Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nura Labs (NURA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nura Labs (NURA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nura Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nura Labs hinna ennustust kohe!

Nura Labs (NURA) tokenoomika

Nura Labs (NURA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NURA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nura Labs (NURA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nura Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nura Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NURA kohalike valuutade suhtes

1 Nura Labs(NURA)/VND
3.1499055
1 Nura Labs(NURA)/AUD
A$0.000183141
1 Nura Labs(NURA)/GBP
0.000087381
1 Nura Labs(NURA)/EUR
0.000101745
1 Nura Labs(NURA)/USD
$0.0001197
1 Nura Labs(NURA)/MYR
RM0.000503937
1 Nura Labs(NURA)/TRY
0.004882563
1 Nura Labs(NURA)/JPY
¥0.0175959
1 Nura Labs(NURA)/ARS
ARS$0.155051001
1 Nura Labs(NURA)/RUB
0.009534105
1 Nura Labs(NURA)/INR
0.010474947
1 Nura Labs(NURA)/IDR
Rp1.930644891
1 Nura Labs(NURA)/KRW
0.166248936
1 Nura Labs(NURA)/PHP
0.006769035
1 Nura Labs(NURA)/EGP
￡E.0.005771934
1 Nura Labs(NURA)/BRL
R$0.00064638
1 Nura Labs(NURA)/CAD
C$0.000165186
1 Nura Labs(NURA)/BDT
0.014536368
1 Nura Labs(NURA)/NGN
0.183588678
1 Nura Labs(NURA)/UAH
0.004932837
1 Nura Labs(NURA)/VES
Bs0.0161595
1 Nura Labs(NURA)/CLP
$0.1153908
1 Nura Labs(NURA)/PKR
Rs0.033908616
1 Nura Labs(NURA)/KZT
0.064806777
1 Nura Labs(NURA)/THB
฿0.003873492
1 Nura Labs(NURA)/TWD
NT$0.003594591
1 Nura Labs(NURA)/AED
د.إ0.000439299
1 Nura Labs(NURA)/CHF
Fr0.00009576
1 Nura Labs(NURA)/HKD
HK$0.000936054
1 Nura Labs(NURA)/AMD
֏0.045756522
1 Nura Labs(NURA)/MAD
.د.م0.001076103
1 Nura Labs(NURA)/MXN
$0.002241981
1 Nura Labs(NURA)/PLN
0.000434511
1 Nura Labs(NURA)/RON
лв0.000517104
1 Nura Labs(NURA)/SEK
kr0.001140741
1 Nura Labs(NURA)/BGN
лв0.000199899
1 Nura Labs(NURA)/HUF
Ft0.040384386
1 Nura Labs(NURA)/CZK
0.002502927
1 Nura Labs(NURA)/KWD
د.ك0.0000365085
1 Nura Labs(NURA)/ILS
0.000403389
1 Nura Labs(NURA)/NOK
kr0.001216152
1 Nura Labs(NURA)/NZD
$0.000201096

Nura Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nura Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Nura Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nura Labs kohta

Kui palju on Nura Labs (NURA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NURA hind USD on 0.0001197 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NURA/USD hind?
Praegune hind NURA/USD on $ 0.0001197. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nura Labs turukapitalisatsioon?
NURA turukapitalisatsioon on $ 1.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NURA ringlev varu?
NURA ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NURA (ATH) hind?
NURA saavutab ATH hinna summas 0.002280932236681356 USD.
Mis oli kõigi aegade NURA madalaim (ATL) hind?
NURA nägi ATL hinda summas 0.000114955482005082 USD.
Milline on NURA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NURA kauplemismaht on $ 99.33K USD.
Kas NURA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NURA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NURA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:58 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NURA/USD kalkulaator

Summa

NURA
NURA
USD
USD

1 NURA = 0.0001197 USD

Kauplemine: NURA

NURAUSDT
$0.0001193
$0.0001193$0.0001193
-2.05%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu