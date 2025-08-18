Nura Labs (NURA) reaalajas hind on $ 0.0001197. Viimase 24 tunni jooksul NURA kaubeldud madalaim $ 0.0001157 ja kõrgeim $ 0.000126 näitab aktiivset turu volatiivsust. NURAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002280932236681356 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000114955482005082.
Lüliajalise tootluse osas on NURA muutunud +0.84% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel -18.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nura Labs (NURA) – turuteave
Nura Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 1.20M$ 99.33K 24 tunnise kauplemismahuga. NURA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.
Nura Labs (NURA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nura Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001891
-1.55%
30 päeva
$ -0.0003025
-71.65%
60 päeva
$ -0.0003803
-76.06%
90 päeva
$ -0.0003803
-76.06%
Nura Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris NURA muutuse $ -0.000001891 (-1.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nura Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003025 (-71.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nura Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NURA $ -0.0003803 (-76.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nura Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003803 (-76.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nura Labs (NURA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.
Nura Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nura Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NURA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nura Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nura Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nura Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nura Labs (NURA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nura Labs (NURA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nura Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nura Labs (NURA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NURA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nura Labs (NURA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nura Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nura Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.