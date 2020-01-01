Numbers Protocol (NUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Numbers Protocol (NUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Numbers Protocol (NUM) teave The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Ametlik veebisait: https://www.numbersprotocol.io/ Valge raamat: https://docs.numbersprotocol.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Ostke NUM kohe!

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Numbers Protocol (NUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M Koguvaru: $ 825.57M $ 825.57M $ 825.57M Ringlev varu: $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.69M $ 16.69M $ 16.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01611824659002381 $ 0.01611824659002381 $ 0.01611824659002381 Praegune hind: $ 0.01669 $ 0.01669 $ 0.01669 Lisateave Numbers Protocol (NUM) hinna kohta

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Numbers Protocol (NUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NUM tokeni tokenoomikat, avastage NUM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NUM Kas olete huvitatud Numbers Protocol (NUM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NUM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NUM MEXC-ist osta!

Numbers Protocol (NUM) hinna ajalugu NUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NUM hinna ajalugu kohe!

NUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NUM võiks suunduda? Meie NUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NUM tokeni hinna ennustust kohe!

