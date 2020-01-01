Numbers Protocol (NUM) tokenoomika

Numbers Protocol (NUM) teave

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Ametlik veebisait:
https://www.numbersprotocol.io/
Valge raamat:
https://docs.numbersprotocol.io/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Avastage Numbers Protocol (NUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu.

Turukapital:
$ 13.61M
Koguvaru:
$ 825.57M
Ringlev varu:
$ 815.51M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 16.69M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.365
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.01611824659002381
Praegune hind:
$ 0.01669
Numbers Protocol (NUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NUM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NUM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NUM tokeni tokenoomikat, avastage NUM tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.