Numbers Protocol (NUM) reaalajas hind on $ 0.01823. Viimase 24 tunni jooksul NUM kaubeldud madalaim $ 0.018 ja kõrgeim $ 0.01947 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5431169107978384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01611824659002381.
Lüliajalise tootluse osas on NUM muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +1.10% 24 tunni vältel +4.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Numbers Protocol (NUM) – turuteave
$ 14.87M
$ 58.49K
$ 18.23M
815.51M
1,000,000,000
825,568,647
81.55%
BSC
Numbers Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 14.87M$ 58.49K 24 tunnise kauplemismahuga. NUM ringlev varu on 815.51M, mille koguvaru on 825568647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.23M.
Numbers Protocol (NUM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Numbers Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001983
+1.10%
30 päeva
$ -0.00188
-9.35%
60 päeva
$ -0.00028
-1.52%
90 päeva
$ -0.00561
-23.54%
Numbers Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris NUM muutuse $ +0.0001983 (+1.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Numbers Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00188 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Numbers Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NUM $ -0.00028 (-1.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Numbers Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00561 (-23.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Numbers Protocol (NUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
Numbers Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Numbers Protocol (NUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numbers Protocol (NUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numbers Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Numbers Protocol (NUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
