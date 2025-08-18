Mis on Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Numbers Protocol (NUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numbers Protocol (NUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Numbers Protocol (NUM) ostujuhend

NUM kohalike valuutade suhtes

Numbers Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Numbers Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Numbers Protocol kohta Kui palju on Numbers Protocol (NUM) tänapäeval väärt? Reaalajas NUM hind USD on 0.01823 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUM/USD hind? $ 0.01823 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Numbers Protocol turukapitalisatsioon? NUM turukapitalisatsioon on $ 14.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUM ringlev varu? NUM ringlev varu on 815.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUM (ATH) hind? NUM saavutab ATH hinna summas 2.5431169107978384 USD . Mis oli kõigi aegade NUM madalaim (ATL) hind? NUM nägi ATL hinda summas 0.01611824659002381 USD . Milline on NUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUM kauplemismaht on $ 58.49K USD . Kas NUM sel aastal kõrgemale ka suundub? NUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

