Numbers Protocol hind(NUM)

1 NUM/USD reaalajas hind:

$0.01823
$0.01823
+1.10%1D
USD
Numbers Protocol (NUM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:42:54 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24 h madal
$ 0.01947
$ 0.01947$ 0.01947
24 h kõrge

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 0.01947
$ 0.01947$ 0.01947

$ 2.5431169107978384
$ 2.5431169107978384$ 2.5431169107978384

$ 0.01611824659002381
$ 0.01611824659002381$ 0.01611824659002381

-0.06%

+1.10%

+4.17%

+4.17%

Numbers Protocol (NUM) reaalajas hind on $ 0.01823. Viimase 24 tunni jooksul NUM kaubeldud madalaim $ 0.018 ja kõrgeim $ 0.01947 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5431169107978384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01611824659002381.

Lüliajalise tootluse osas on NUM muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +1.10% 24 tunni vältel +4.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Numbers Protocol (NUM) – turuteave

No.1006

$ 14.87M
$ 14.87M$ 14.87M

$ 58.49K
$ 58.49K$ 58.49K

$ 18.23M
$ 18.23M$ 18.23M

815.51M
815.51M 815.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

825,568,647
825,568,647 825,568,647

81.55%

BSC

Numbers Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 14.87M $ 58.49K 24 tunnise kauplemismahuga. NUM ringlev varu on 815.51M, mille koguvaru on 825568647. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.23M.

Numbers Protocol (NUM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Numbers Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001983+1.10%
30 päeva$ -0.00188-9.35%
60 päeva$ -0.00028-1.52%
90 päeva$ -0.00561-23.54%
Numbers Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris NUM muutuse $ +0.0001983 (+1.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Numbers Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00188 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Numbers Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NUM $ -0.00028 (-1.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Numbers Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00561 (-23.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Numbers Protocol (NUM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Numbers Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Numbers Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Numbers Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Numbers Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Numbers Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Numbers Protocol (NUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Numbers Protocol (NUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Numbers Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Numbers Protocol hinna ennustust kohe!

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika

Numbers Protocol (NUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Numbers Protocol (NUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Numbers Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Numbers Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NUM kohalike valuutade suhtes

1 Numbers Protocol(NUM)/VND
479.72245
1 Numbers Protocol(NUM)/AUD
A$0.0277096
1 Numbers Protocol(NUM)/GBP
0.0133079
1 Numbers Protocol(NUM)/EUR
0.0154955
1 Numbers Protocol(NUM)/USD
$0.01823
1 Numbers Protocol(NUM)/MYR
RM0.0767483
1 Numbers Protocol(NUM)/TRY
0.7436017
1 Numbers Protocol(NUM)/JPY
¥2.67981
1 Numbers Protocol(NUM)/ARS
ARS$23.6444923
1 Numbers Protocol(NUM)/RUB
1.4531133
1 Numbers Protocol(NUM)/INR
1.5953073
1 Numbers Protocol(NUM)/IDR
Rp294.0322169
1 Numbers Protocol(NUM)/KRW
25.3192824
1 Numbers Protocol(NUM)/PHP
1.0309065
1 Numbers Protocol(NUM)/EGP
￡E.0.8797798
1 Numbers Protocol(NUM)/BRL
R$0.098442
1 Numbers Protocol(NUM)/CAD
C$0.0251574
1 Numbers Protocol(NUM)/BDT
2.2138512
1 Numbers Protocol(NUM)/NGN
27.9600802
1 Numbers Protocol(NUM)/UAH
0.7512583
1 Numbers Protocol(NUM)/VES
Bs2.46105
1 Numbers Protocol(NUM)/CLP
$17.57372
1 Numbers Protocol(NUM)/PKR
Rs5.1641944
1 Numbers Protocol(NUM)/KZT
9.8699043
1 Numbers Protocol(NUM)/THB
฿0.5904697
1 Numbers Protocol(NUM)/TWD
NT$0.5474469
1 Numbers Protocol(NUM)/AED
د.إ0.0669041
1 Numbers Protocol(NUM)/CHF
Fr0.014584
1 Numbers Protocol(NUM)/HKD
HK$0.1425586
1 Numbers Protocol(NUM)/AMD
֏6.9685998
1 Numbers Protocol(NUM)/MAD
.د.م0.1638877
1 Numbers Protocol(NUM)/MXN
$0.3440001
1 Numbers Protocol(NUM)/PLN
0.0663572
1 Numbers Protocol(NUM)/RON
лв0.0787536
1 Numbers Protocol(NUM)/SEK
kr0.1740965
1 Numbers Protocol(NUM)/BGN
лв0.0304441
1 Numbers Protocol(NUM)/HUF
Ft6.154448
1 Numbers Protocol(NUM)/CZK
0.381007
1 Numbers Protocol(NUM)/KWD
د.ك0.00556015
1 Numbers Protocol(NUM)/ILS
0.0614351
1 Numbers Protocol(NUM)/NOK
kr0.1857637
1 Numbers Protocol(NUM)/NZD
$0.0306264

Numbers Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Numbers Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Numbers Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Numbers Protocol kohta

Kui palju on Numbers Protocol (NUM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NUM hind USD on 0.01823 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NUM/USD hind?
Praegune hind NUM/USD on $ 0.01823. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Numbers Protocol turukapitalisatsioon?
NUM turukapitalisatsioon on $ 14.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NUM ringlev varu?
NUM ringlev varu on 815.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUM (ATH) hind?
NUM saavutab ATH hinna summas 2.5431169107978384 USD.
Mis oli kõigi aegade NUM madalaim (ATL) hind?
NUM nägi ATL hinda summas 0.01611824659002381 USD.
Milline on NUM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NUM kauplemismaht on $ 58.49K USD.
Kas NUM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:42:54 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

