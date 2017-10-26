NULS (NULS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NULS (NULS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NULS (NULS) teave NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Ametlik veebisait: https://nuls.io Valge raamat: https://docs.nuls.io Plokiahela Explorer: https://nulscan.io Ostke NULS kohe!

NULS (NULS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NULS (NULS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Koguvaru: $ 132.65M $ 132.65M $ 132.65M Ringlev varu: $ 113.51M $ 113.51M $ 113.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 Praegune hind: $ 0.01846 $ 0.01846 $ 0.01846 Lisateave NULS (NULS) hinna kohta

NULS (NULS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NULS (NULS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NULS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NULS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NULS tokeni tokenoomikat, avastage NULS tokeni reaalajas hinda!

NULS (NULS) hinna ajalugu NULS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NULS hinna ajalugu kohe!

NULS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NULS võiks suunduda? Meie NULS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NULS tokeni hinna ennustust kohe!

