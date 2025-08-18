NULS (NULS) reaalajas hind on $ 0.01817. Viimase 24 tunni jooksul NULS kaubeldud madalaim $ 0.01607 ja kõrgeim $ 0.02 näitab aktiivset turu volatiivsust. NULSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.54049015045166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01324560246211443.
Lüliajalise tootluse osas on NULS muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +20.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NULS (NULS) – turuteave
$ 2.06M
$ 68.66K
$ 3.82M
113.48M
210,000,000
132,619,434.97601391
54.03%
2017-10-26 00:00:00
$ 0.098
$ 0.098$ 0.098
NULS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.06M$ 68.66K 24 tunnise kauplemismahuga. NULS ringlev varu on 113.48M, mille koguvaru on 132619434.97601391. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.82M.
NULS (NULS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NULS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000091
-0.05%
30 päeva
$ +0.00277
+17.98%
60 päeva
$ -0.00505
-21.75%
90 päeva
$ -0.04024
-68.90%
NULS Hinnamuutus täna
Täna registreeris NULS muutuse $ -0.0000091 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NULS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00277 (+17.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NULS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NULS $ -0.00505 (-21.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NULS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04024 (-68.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NULS (NULS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.
NULS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NULS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NULS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NULS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NULS hinna ennustus (USD)
Kui palju on NULS (NULS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NULS (NULS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NULS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NULS (NULS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NULS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NULS (NULS) ostujuhend
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.