NULS hind(NULS)

1 NULS/USD reaalajas hind:

NULS (NULS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:47 (UTC+8)

NULS (NULS) hinna teave (USD)

+20.65%

NULS (NULS) reaalajas hind on $ 0.01817. Viimase 24 tunni jooksul NULS kaubeldud madalaim $ 0.01607 ja kõrgeim $ 0.02 näitab aktiivset turu volatiivsust. NULSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.54049015045166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01324560246211443.

Lüliajalise tootluse osas on NULS muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel +20.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NULS (NULS) – turuteave

NULS

NULS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.06M $ 68.66K 24 tunnise kauplemismahuga. NULS ringlev varu on 113.48M, mille koguvaru on 132619434.97601391. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.82M.

NULS (NULS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NULS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000091-0.05%
30 päeva$ +0.00277+17.98%
60 päeva$ -0.00505-21.75%
90 päeva$ -0.04024-68.90%
NULS Hinnamuutus täna

Täna registreeris NULS muutuse $ -0.0000091 (-0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NULS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00277 (+17.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NULS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NULS $ -0.00505 (-21.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NULS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04024 (-68.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NULS (NULS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NULS hinnaajaloo lehte.

Mis on NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NULS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NULS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NULS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NULS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NULS hinna ennustus (USD)

Kui palju on NULS (NULS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NULS (NULS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NULS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NULS hinna ennustust kohe!

NULS (NULS) tokenoomika

NULS (NULS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NULS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NULS (NULS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NULS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NULS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NULS kohalike valuutade suhtes

NULS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NULS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NULS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NULS kohta

Kui palju on NULS (NULS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NULS hind USD on 0.01817 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NULS/USD hind?
Praegune hind NULS/USD on $ 0.01817. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NULS turukapitalisatsioon?
NULS turukapitalisatsioon on $ 2.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NULS ringlev varu?
NULS ringlev varu on 113.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NULS (ATH) hind?
NULS saavutab ATH hinna summas 8.54049015045166 USD.
Mis oli kõigi aegade NULS madalaim (ATL) hind?
NULS nägi ATL hinda summas 0.01324560246211443 USD.
Milline on NULS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NULS kauplemismaht on $ 68.66K USD.
Kas NULS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NULS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NULS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

