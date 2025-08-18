Rohkem infot NTRN

Neutron logo

Neutron hind(NTRN)

1 NTRN/USD reaalajas hind:

-0.23%1D
USD
Neutron (NTRN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:33 (UTC+8)

Neutron (NTRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.15%

-0.22%

+6.81%

+6.81%

Neutron (NTRN) reaalajas hind on $ 0.0973. Viimase 24 tunni jooksul NTRN kaubeldud madalaim $ 0.0935 ja kõrgeim $ 0.09782 näitab aktiivset turu volatiivsust. NTRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9946665643531243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07503218366777537.

Lüliajalise tootluse osas on NTRN muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +6.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neutron (NTRN) – turuteave

No.538

60.99%

NTRN

Neutron praegune turukapitalisatsioon on $ 59.35M $ 354.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NTRN ringlev varu on 609.96M, mille koguvaru on 999758828.653516. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.30M.

Neutron (NTRN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Neutron tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002243-0.22%
30 päeva$ -0.01414-12.69%
60 päeva$ +0.00824+9.25%
90 päeva$ -0.0271-21.79%
Neutron Hinnamuutus täna

Täna registreeris NTRN muutuse $ -0.0002243 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Neutron 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01414 (-12.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Neutron 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NTRN $ +0.00824 (+9.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Neutron 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0271 (-21.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Neutron (NTRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Neutron hinnaajaloo lehte.

Mis on Neutron (NTRN)

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Neutron on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Neutron investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NTRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Neutron kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Neutron ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Neutron hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neutron (NTRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neutron (NTRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neutron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neutron hinna ennustust kohe!

Neutron (NTRN) tokenoomika

Neutron (NTRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Neutron (NTRN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Neutron osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Neutron osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NTRN kohalike valuutade suhtes

Neutron ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Neutron võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Neutron ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neutron kohta

Kui palju on Neutron (NTRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NTRN hind USD on 0.0973 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NTRN/USD hind?
Praegune hind NTRN/USD on $ 0.0973. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neutron turukapitalisatsioon?
NTRN turukapitalisatsioon on $ 59.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NTRN ringlev varu?
NTRN ringlev varu on 609.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NTRN (ATH) hind?
NTRN saavutab ATH hinna summas 1.9946665643531243 USD.
Mis oli kõigi aegade NTRN madalaim (ATL) hind?
NTRN nägi ATL hinda summas 0.07503218366777537 USD.
Milline on NTRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NTRN kauplemismaht on $ 354.65K USD.
Kas NTRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NTRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NTRN hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:33 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

