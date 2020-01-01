NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NovaTrade RWA (NRWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NovaTrade RWA (NRWA) teave NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Ametlik veebisait: https://novatrade.co/ Valge raamat: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Ostke NRWA kohe!

NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NovaTrade RWA (NRWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.58B $ 4.58B $ 4.58B Kõigi aegade kõrgeim: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 4.16711 $ 4.16711 $ 4.16711 Lisateave NovaTrade RWA (NRWA) hinna kohta

NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NRWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NRWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NRWA tokeni tokenoomikat, avastage NRWA tokeni reaalajas hinda!

NovaTrade RWA (NRWA) hinna ajalugu NRWA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NRWA hinna ajalugu kohe!

NRWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NRWA võiks suunduda? Meie NRWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NRWA tokeni hinna ennustust kohe!

