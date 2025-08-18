NovaTrade RWA (NRWA) reaalajas hind on $ 4.18754. Viimase 24 tunni jooksul NRWA kaubeldud madalaim $ 3.83851 ja kõrgeim $ 4.70161 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRWAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NRWA muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +3.53% 24 tunni vältel -34.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NovaTrade RWA (NRWA) – turuteave
$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M
$ 4.61B
$ 4.61B$ 4.61B
1,100,000,000
1,100,000,000 1,100,000,000
SOL
NovaTrade RWA praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. NRWA ringlev varu on --, mille koguvaru on 1100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NovaTrade RWA (NRWA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NovaTrade RWA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.14278
+3.53%
30 päeva
$ -1.70872
-28.98%
60 päeva
$ +2.10918
+101.48%
90 päeva
$ +4.18204
+76,037.09%
NovaTrade RWA Hinnamuutus täna
Täna registreeris NRWA muutuse $ +0.14278 (+3.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NovaTrade RWA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.70872 (-28.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NovaTrade RWA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRWA $ +2.10918 (+101.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NovaTrade RWA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.18204 (+76,037.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NovaTrade RWA (NRWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.
NovaTrade RWA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NovaTrade RWA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NRWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NovaTrade RWA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NovaTrade RWA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NovaTrade RWA hinna ennustus (USD)
Kui palju on NovaTrade RWA (NRWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NovaTrade RWA (NRWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NovaTrade RWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NovaTrade RWA (NRWA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NovaTrade RWA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NovaTrade RWA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
