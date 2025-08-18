Rohkem infot NRWA

NRWA Hinnainfo

NRWA Valge raamat

NRWA Ametlik veebisait

NRWA Tokenoomika

NRWA Hinnaprognoos

NRWA Ajalugu

NRWA – ostujuhend

NRWA-usaldusraha valuutakonverter

NRWA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NovaTrade RWA logo

NovaTrade RWA hind(NRWA)

1 NRWA/USD reaalajas hind:

$4.18754
$4.18754$4.18754
+3.53%1D
USD
NovaTrade RWA (NRWA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:50 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.83851
$ 3.83851$ 3.83851
24 h madal
$ 4.70161
$ 4.70161$ 4.70161
24 h kõrge

$ 3.83851
$ 3.83851$ 3.83851

$ 4.70161
$ 4.70161$ 4.70161

--
----

--
----

-0.94%

+3.53%

-34.42%

-34.42%

NovaTrade RWA (NRWA) reaalajas hind on $ 4.18754. Viimase 24 tunni jooksul NRWA kaubeldud madalaim $ 3.83851 ja kõrgeim $ 4.70161 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRWAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NRWA muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +3.53% 24 tunni vältel -34.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NovaTrade RWA (NRWA) – turuteave

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 4.61B
$ 4.61B$ 4.61B

--
----

1,100,000,000
1,100,000,000 1,100,000,000

SOL

NovaTrade RWA praegune turukapitalisatsioon on -- $ 2.07M 24 tunnise kauplemismahuga. NRWA ringlev varu on --, mille koguvaru on 1100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NovaTrade RWA (NRWA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NovaTrade RWA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.14278+3.53%
30 päeva$ -1.70872-28.98%
60 päeva$ +2.10918+101.48%
90 päeva$ +4.18204+76,037.09%
NovaTrade RWA Hinnamuutus täna

Täna registreeris NRWA muutuse $ +0.14278 (+3.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NovaTrade RWA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.70872 (-28.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NovaTrade RWA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRWA $ +2.10918 (+101.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NovaTrade RWA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.18204 (+76,037.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NovaTrade RWA (NRWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NovaTrade RWA hinnaajaloo lehte.

Mis on NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NovaTrade RWA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NRWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NovaTrade RWA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NovaTrade RWA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NovaTrade RWA hinna ennustus (USD)

Kui palju on NovaTrade RWA (NRWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NovaTrade RWA (NRWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NovaTrade RWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NovaTrade RWA hinna ennustust kohe!

NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika

NovaTrade RWA (NRWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NovaTrade RWA (NRWA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NovaTrade RWA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NovaTrade RWA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NRWA kohalike valuutade suhtes

1 NovaTrade RWA(NRWA)/VND
110,195.1151
1 NovaTrade RWA(NRWA)/AUD
A$6.4069362
1 NovaTrade RWA(NRWA)/GBP
3.0569042
1 NovaTrade RWA(NRWA)/EUR
3.559409
1 NovaTrade RWA(NRWA)/USD
$4.18754
1 NovaTrade RWA(NRWA)/MYR
RM17.6295434
1 NovaTrade RWA(NRWA)/TRY
170.8097566
1 NovaTrade RWA(NRWA)/JPY
¥615.56838
1 NovaTrade RWA(NRWA)/ARS
ARS$5,424.2461882
1 NovaTrade RWA(NRWA)/RUB
333.537561
1 NovaTrade RWA(NRWA)/INR
366.4516254
1 NovaTrade RWA(NRWA)/IDR
Rp67,540.9582862
1 NovaTrade RWA(NRWA)/KRW
5,815.9905552
1 NovaTrade RWA(NRWA)/PHP
236.805387
1 NovaTrade RWA(NRWA)/EGP
￡E.201.9231788
1 NovaTrade RWA(NRWA)/BRL
R$22.612716
1 NovaTrade RWA(NRWA)/CAD
C$5.7788052
1 NovaTrade RWA(NRWA)/BDT
508.5348576
1 NovaTrade RWA(NRWA)/NGN
6,422.5975996
1 NovaTrade RWA(NRWA)/UAH
172.5685234
1 NovaTrade RWA(NRWA)/VES
Bs565.3179
1 NovaTrade RWA(NRWA)/CLP
$4,036.78856
1 NovaTrade RWA(NRWA)/PKR
Rs1,186.2463312
1 NovaTrade RWA(NRWA)/KZT
2,267.1760314
1 NovaTrade RWA(NRWA)/THB
฿135.5087944
1 NovaTrade RWA(NRWA)/TWD
NT$125.7518262
1 NovaTrade RWA(NRWA)/AED
د.إ15.3682718
1 NovaTrade RWA(NRWA)/CHF
Fr3.350032
1 NovaTrade RWA(NRWA)/HKD
HK$32.7465628
1 NovaTrade RWA(NRWA)/AMD
֏1,600.7290404
1 NovaTrade RWA(NRWA)/MAD
.د.م37.6459846
1 NovaTrade RWA(NRWA)/MXN
$78.4326242
1 NovaTrade RWA(NRWA)/PLN
15.2007702
1 NovaTrade RWA(NRWA)/RON
лв18.0901728
1 NovaTrade RWA(NRWA)/SEK
kr39.9072562
1 NovaTrade RWA(NRWA)/BGN
лв6.9931918
1 NovaTrade RWA(NRWA)/HUF
Ft1,412.7922452
1 NovaTrade RWA(NRWA)/CZK
87.5614614
1 NovaTrade RWA(NRWA)/KWD
د.ك1.2771997
1 NovaTrade RWA(NRWA)/ILS
14.1120098
1 NovaTrade RWA(NRWA)/NOK
kr42.5454064
1 NovaTrade RWA(NRWA)/NZD
$7.0350672

NovaTrade RWA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NovaTrade RWA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NovaTrade RWA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NovaTrade RWA kohta

Kui palju on NovaTrade RWA (NRWA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NRWA hind USD on 4.18754 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NRWA/USD hind?
Praegune hind NRWA/USD on $ 4.18754. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NovaTrade RWA turukapitalisatsioon?
NRWA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NRWA ringlev varu?
NRWA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRWA (ATH) hind?
NRWA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NRWA madalaim (ATL) hind?
NRWA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NRWA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NRWA kauplemismaht on $ 2.07M USD.
Kas NRWA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NRWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRWA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:50 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NRWA/USD kalkulaator

Summa

NRWA
NRWA
USD
USD

1 NRWA = 4.18754 USD

Kauplemine: NRWA

NRWAUSDT
$4.18754
$4.18754$4.18754
+4.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu