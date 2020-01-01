Neuron (NRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Neuron (NRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Neuron (NRN) teave ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN. Ametlik veebisait: https://nrnagents.ai Valge raamat: https://whitepaper.nrnagents.ai/ Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdadeca1167fe47499e53Eb50F261103630974905 Ostke NRN kohe!

Neuron (NRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Neuron (NRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.53M $ 37.53M $ 37.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29968 $ 0.29968 $ 0.29968 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 $ 0.022358277431527393 Praegune hind: $ 0.03753 $ 0.03753 $ 0.03753 Lisateave Neuron (NRN) hinna kohta

Neuron (NRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Neuron (NRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NRN tokeni tokenoomikat, avastage NRN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NRN Kas olete huvitatud Neuron (NRN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NRN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NRN MEXC-ist osta!

Neuron (NRN) hinna ajalugu NRN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NRN hinna ajalugu kohe!

NRN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NRN võiks suunduda? Meie NRN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NRN tokeni hinna ennustust kohe!

