Neuron (NRN) reaalajas hind on $ 0.03956. Viimase 24 tunni jooksul NRN kaubeldud madalaim $ 0.03932 ja kõrgeim $ 0.0399 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2922224420064732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022358277431527393.
Lüliajalise tootluse osas on NRN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Neuron (NRN) – turuteave
NRN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.
Neuron (NRN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Neuron tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001577
+0.40%
30 päeva
$ -0.00046
-1.15%
60 päeva
$ 0
0.00%
90 päeva
$ -0.02639
-40.02%
Neuron Hinnamuutus täna
Täna registreeris NRN muutuse $ +0.0001577 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Neuron 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Neuron 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRN $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Neuron 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02639 (-40.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Neuron (NRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning.
By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence).
The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.
Neuron hinna ennustus (USD)
Neuron (NRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
Neuron (NRN) ostujuhend
