Rohkem infot NRN

NRN Hinnainfo

NRN Valge raamat

NRN Ametlik veebisait

NRN Tokenoomika

NRN Hinnaprognoos

NRN Ajalugu

NRN – ostujuhend

NRN-usaldusraha valuutakonverter

NRN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Neuron logo

Neuron hind(NRN)

1 NRN/USD reaalajas hind:

$0.03959
$0.03959$0.03959
+0.40%1D
USD
Neuron (NRN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:03 (UTC+8)

Neuron (NRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03932
$ 0.03932$ 0.03932
24 h madal
$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399
24 h kõrge

$ 0.03932
$ 0.03932$ 0.03932

$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399

$ 0.2922224420064732
$ 0.2922224420064732$ 0.2922224420064732

$ 0.022358277431527393
$ 0.022358277431527393$ 0.022358277431527393

+0.02%

+0.40%

+0.17%

+0.17%

Neuron (NRN) reaalajas hind on $ 0.03956. Viimase 24 tunni jooksul NRN kaubeldud madalaim $ 0.03932 ja kõrgeim $ 0.0399 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2922224420064732 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022358277431527393.

Lüliajalise tootluse osas on NRN muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +0.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Neuron (NRN) – turuteave

No.4077

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.62K
$ 45.62K$ 45.62K

$ 39.56M
$ 39.56M$ 39.56M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ARB

Neuron praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 45.62K 24 tunnise kauplemismahuga. NRN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.56M.

Neuron (NRN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Neuron tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001577+0.40%
30 päeva$ -0.00046-1.15%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ -0.02639-40.02%
Neuron Hinnamuutus täna

Täna registreeris NRN muutuse $ +0.0001577 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Neuron 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00046 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Neuron 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRN $ 0 (0.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Neuron 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02639 (-40.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Neuron (NRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Neuron hinnaajaloo lehte.

Mis on Neuron (NRN)

ArenaX Labs Inc. (“ArenaX”) builds NRN Agents, a platform that powers AI agent integration in innovative gaming experiences in virtual games and physical robots. The tech stack combines data aggregation, model training, and model inspection capabilities across imitation learning and reinforcement learning. By combining the limitless variability of games with the physics constraints of robotics, AI agents trained in these environments won’t just master games; they’ll reason, adapt, and ultimately solve real-world challenges. ArenaX positions NRN Agents as a perfect testbed to tackle the challenge of achieving AGI (Artificial General Intelligence). The NRN Agents ecosystem is powered by the Neuron token $NRN.

Neuron on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Neuron investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Neuron kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Neuron ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Neuron hinna ennustus (USD)

Kui palju on Neuron (NRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Neuron (NRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Neuron nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Neuron hinna ennustust kohe!

Neuron (NRN) tokenoomika

Neuron (NRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Neuron (NRN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Neuron osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Neuron osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NRN kohalike valuutade suhtes

1 Neuron(NRN)/VND
1,041.0214
1 Neuron(NRN)/AUD
A$0.0601312
1 Neuron(NRN)/GBP
0.0288788
1 Neuron(NRN)/EUR
0.033626
1 Neuron(NRN)/USD
$0.03956
1 Neuron(NRN)/MYR
RM0.1665476
1 Neuron(NRN)/TRY
1.6136524
1 Neuron(NRN)/JPY
¥5.81532
1 Neuron(NRN)/ARS
ARS$51.3097156
1 Neuron(NRN)/RUB
3.1533276
1 Neuron(NRN)/INR
3.4618956
1 Neuron(NRN)/IDR
Rp638.0644268
1 Neuron(NRN)/KRW
54.9440928
1 Neuron(NRN)/PHP
2.237118
1 Neuron(NRN)/EGP
￡E.1.9091656
1 Neuron(NRN)/BRL
R$0.213624
1 Neuron(NRN)/CAD
C$0.0545928
1 Neuron(NRN)/BDT
4.8041664
1 Neuron(NRN)/NGN
60.6747544
1 Neuron(NRN)/UAH
1.6302676
1 Neuron(NRN)/VES
Bs5.3406
1 Neuron(NRN)/CLP
$38.13584
1 Neuron(NRN)/PKR
Rs11.2065568
1 Neuron(NRN)/KZT
21.4181796
1 Neuron(NRN)/THB
฿1.277788
1 Neuron(NRN)/TWD
NT$1.1879868
1 Neuron(NRN)/AED
د.إ0.1451852
1 Neuron(NRN)/CHF
Fr0.031648
1 Neuron(NRN)/HKD
HK$0.3093592
1 Neuron(NRN)/AMD
֏15.1222056
1 Neuron(NRN)/MAD
.د.م0.3556444
1 Neuron(NRN)/MXN
$0.7464972
1 Neuron(NRN)/PLN
0.1439984
1 Neuron(NRN)/RON
лв0.1708992
1 Neuron(NRN)/SEK
kr0.377798
1 Neuron(NRN)/BGN
лв0.0660652
1 Neuron(NRN)/HUF
Ft13.355456
1 Neuron(NRN)/CZK
0.826804
1 Neuron(NRN)/KWD
د.ك0.0120658
1 Neuron(NRN)/ILS
0.1333172
1 Neuron(NRN)/NOK
kr0.4031164
1 Neuron(NRN)/NZD
$0.0664608

Neuron ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Neuron võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Neuron ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Neuron kohta

Kui palju on Neuron (NRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NRN hind USD on 0.03956 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NRN/USD hind?
Praegune hind NRN/USD on $ 0.03956. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Neuron turukapitalisatsioon?
NRN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NRN ringlev varu?
NRN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRN (ATH) hind?
NRN saavutab ATH hinna summas 0.2922224420064732 USD.
Mis oli kõigi aegade NRN madalaim (ATL) hind?
NRN nägi ATL hinda summas 0.022358277431527393 USD.
Milline on NRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NRN kauplemismaht on $ 45.62K USD.
Kas NRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:51:03 (UTC+8)

Neuron (NRN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NRN/USD kalkulaator

Summa

NRN
NRN
USD
USD

1 NRN = 0.03956 USD

Kauplemine: NRN

NRNUSDT
$0.03959
$0.03959$0.03959
+0.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu