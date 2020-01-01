Nordek (NRK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nordek (NRK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nordek (NRK) teave NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. Ametlik veebisait: https://nordek.io Valge raamat: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Plokiahela Explorer: https://nordekscan.com/ Ostke NRK kohe!

Nordek (NRK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nordek (NRK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 490.63K $ 490.63K $ 490.63K Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 636.76M $ 636.76M $ 636.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.16849 $ 0.16849 $ 0.16849 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 Praegune hind: $ 0.0007705 $ 0.0007705 $ 0.0007705 Lisateave Nordek (NRK) hinna kohta

Nordek (NRK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nordek (NRK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NRK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NRK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NRK tokeni tokenoomikat, avastage NRK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NRK Kas olete huvitatud Nordek (NRK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NRK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NRK MEXC-ist osta!

Nordek (NRK) hinna ajalugu NRK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NRK hinna ajalugu kohe!

NRK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NRK võiks suunduda? Meie NRK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NRK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!