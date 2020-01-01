NPC Solana (NPCS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NPC Solana (NPCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NPC Solana (NPCS) teave Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Ametlik veebisait: https://www.solananpc.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Ostke NPCS kohe!

NPC Solana (NPCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NPC Solana (NPCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 Praegune hind: $ 0.003061 $ 0.003061 $ 0.003061 Lisateave NPC Solana (NPCS) hinna kohta

NPC Solana (NPCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NPC Solana (NPCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NPCS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NPCS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NPCS tokeni tokenoomikat, avastage NPCS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NPCS Kas olete huvitatud NPC Solana (NPCS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NPCS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NPCS MEXC-ist osta!

NPC Solana (NPCS) hinna ajalugu NPCS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NPCS hinna ajalugu kohe!

NPCS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NPCS võiks suunduda? Meie NPCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NPCS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!