NPC Solana (NPCS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi NPC Solana (NPCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
NPC Solana (NPCS) teave

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

Ametlik veebisait:
https://www.solananpc.com
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK

NPC Solana (NPCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NPC Solana (NPCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 2.97M
$ 2.97M
Koguvaru:
$ 999.99M
$ 999.99M
Ringlev varu:
$ 969.71M
$ 969.71M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.06M
$ 3.06M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.042
$ 0.042
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.002798794269498348
$ 0.002798794269498348
Praegune hind:
$ 0.003061
$ 0.003061

NPC Solana (NPCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NPC Solana (NPCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NPCS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NPCS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NPCS tokeni tokenoomikat, avastage NPCS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NPCS

Kas olete huvitatud NPC Solana (NPCS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NPCS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

NPC Solana (NPCS) hinna ajalugu

NPCS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NPCS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NPCS võiks suunduda? Meie NPCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.