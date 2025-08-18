Rohkem infot NPCS

NPCS Hinnainfo

NPCS Ametlik veebisait

NPCS Tokenoomika

NPCS Hinnaprognoos

NPCS Ajalugu

NPCS – ostujuhend

NPCS-usaldusraha valuutakonverter

NPCS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NPC Solana logo

NPC Solana hind(NPCS)

1 NPCS/USD reaalajas hind:

$0.003259
$0.003259$0.003259
-1.06%1D
USD
NPC Solana (NPCS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:03 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003189
$ 0.003189$ 0.003189
24 h madal
$ 0.003367
$ 0.003367$ 0.003367
24 h kõrge

$ 0.003189
$ 0.003189$ 0.003189

$ 0.003367
$ 0.003367$ 0.003367

$ 0.039471595460778795
$ 0.039471595460778795$ 0.039471595460778795

$ 0.002798794269498348
$ 0.002798794269498348$ 0.002798794269498348

-0.37%

-1.06%

+4.48%

+4.48%

NPC Solana (NPCS) reaalajas hind on $ 0.00326. Viimase 24 tunni jooksul NPCS kaubeldud madalaim $ 0.003189 ja kõrgeim $ 0.003367 näitab aktiivset turu volatiivsust. NPCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.039471595460778795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002798794269498348.

Lüliajalise tootluse osas on NPCS muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NPC Solana (NPCS) – turuteave

No.1666

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 29.51K
$ 29.51K$ 29.51K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

969.71M
969.71M 969.71M

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

96.97%

SOL

NPC Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 3.16M $ 29.51K 24 tunnise kauplemismahuga. NPCS ringlev varu on 969.71M, mille koguvaru on 999991308.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.26M.

NPC Solana (NPCS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NPC Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003492-1.06%
30 päeva$ -0.000893-21.51%
60 päeva$ -0.000995-23.39%
90 päeva$ -0.002712-45.42%
NPC Solana Hinnamuutus täna

Täna registreeris NPCS muutuse $ -0.00003492 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NPC Solana 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000893 (-21.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NPC Solana 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NPCS $ -0.000995 (-23.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NPC Solana 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002712 (-45.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NPC Solana (NPCS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NPC Solana hinnaajaloo lehte.

Mis on NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NPC Solana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NPCS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NPC Solana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NPC Solana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NPC Solana hinna ennustus (USD)

Kui palju on NPC Solana (NPCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NPC Solana (NPCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NPC Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NPC Solana hinna ennustust kohe!

NPC Solana (NPCS) tokenoomika

NPC Solana (NPCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NPC Solana (NPCS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NPC Solana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NPC Solana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NPCS kohalike valuutade suhtes

1 NPC Solana(NPCS)/VND
85.7869
1 NPC Solana(NPCS)/AUD
A$0.0049552
1 NPC Solana(NPCS)/GBP
0.0023798
1 NPC Solana(NPCS)/EUR
0.002771
1 NPC Solana(NPCS)/USD
$0.00326
1 NPC Solana(NPCS)/MYR
RM0.0137246
1 NPC Solana(NPCS)/TRY
0.1329754
1 NPC Solana(NPCS)/JPY
¥0.47922
1 NPC Solana(NPCS)/ARS
ARS$4.2282526
1 NPC Solana(NPCS)/RUB
0.2598546
1 NPC Solana(NPCS)/INR
0.2852826
1 NPC Solana(NPCS)/IDR
Rp52.5806378
1 NPC Solana(NPCS)/KRW
4.5277488
1 NPC Solana(NPCS)/PHP
0.184353
1 NPC Solana(NPCS)/EGP
￡E.0.1573276
1 NPC Solana(NPCS)/BRL
R$0.017604
1 NPC Solana(NPCS)/CAD
C$0.0044988
1 NPC Solana(NPCS)/BDT
0.3958944
1 NPC Solana(NPCS)/NGN
4.9999924
1 NPC Solana(NPCS)/UAH
0.1343446
1 NPC Solana(NPCS)/VES
Bs0.4401
1 NPC Solana(NPCS)/CLP
$3.14264
1 NPC Solana(NPCS)/PKR
Rs0.9234928
1 NPC Solana(NPCS)/KZT
1.7649966
1 NPC Solana(NPCS)/THB
฿0.105298
1 NPC Solana(NPCS)/TWD
NT$0.0978978
1 NPC Solana(NPCS)/AED
د.إ0.0119642
1 NPC Solana(NPCS)/CHF
Fr0.002608
1 NPC Solana(NPCS)/HKD
HK$0.0254932
1 NPC Solana(NPCS)/AMD
֏1.2461676
1 NPC Solana(NPCS)/MAD
.د.م0.0293074
1 NPC Solana(NPCS)/MXN
$0.0615162
1 NPC Solana(NPCS)/PLN
0.0118664
1 NPC Solana(NPCS)/RON
лв0.0140832
1 NPC Solana(NPCS)/SEK
kr0.031133
1 NPC Solana(NPCS)/BGN
лв0.0054442
1 NPC Solana(NPCS)/HUF
Ft1.100576
1 NPC Solana(NPCS)/CZK
0.068134
1 NPC Solana(NPCS)/KWD
د.ك0.0009943
1 NPC Solana(NPCS)/ILS
0.0109862
1 NPC Solana(NPCS)/NOK
kr0.0332194
1 NPC Solana(NPCS)/NZD
$0.0054768

NPC Solana ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NPC Solana võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NPC Solana ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NPC Solana kohta

Kui palju on NPC Solana (NPCS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NPCS hind USD on 0.00326 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NPCS/USD hind?
Praegune hind NPCS/USD on $ 0.00326. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NPC Solana turukapitalisatsioon?
NPCS turukapitalisatsioon on $ 3.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NPCS ringlev varu?
NPCS ringlev varu on 969.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NPCS (ATH) hind?
NPCS saavutab ATH hinna summas 0.039471595460778795 USD.
Mis oli kõigi aegade NPCS madalaim (ATL) hind?
NPCS nägi ATL hinda summas 0.002798794269498348 USD.
Milline on NPCS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NPCS kauplemismaht on $ 29.51K USD.
Kas NPCS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NPCS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NPCS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:33:03 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NPCS/USD kalkulaator

Summa

NPCS
NPCS
USD
USD

1 NPCS = 0.00326 USD

Kauplemine: NPCS

NPCSUSDT
$0.003259
$0.003259$0.003259
-1.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu