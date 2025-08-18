NPC Solana (NPCS) reaalajas hind on $ 0.00326. Viimase 24 tunni jooksul NPCS kaubeldud madalaim $ 0.003189 ja kõrgeim $ 0.003367 näitab aktiivset turu volatiivsust. NPCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.039471595460778795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002798794269498348.
Lüliajalise tootluse osas on NPCS muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NPC Solana (NPCS) – turuteave
NPC Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 3.16M$ 29.51K 24 tunnise kauplemismahuga. NPCS ringlev varu on 969.71M, mille koguvaru on 999991308.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.26M.
NPC Solana (NPCS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NPC Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003492
-1.06%
30 päeva
$ -0.000893
-21.51%
60 päeva
$ -0.000995
-23.39%
90 päeva
$ -0.002712
-45.42%
NPC Solana Hinnamuutus täna
Täna registreeris NPCS muutuse $ -0.00003492 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NPC Solana 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000893 (-21.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NPC Solana 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NPCS $ -0.000995 (-23.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NPC Solana 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002712 (-45.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NPC Solana (NPCS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.
NPC Solana hinna ennustus (USD)
Kui palju on NPC Solana (NPCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NPC Solana (NPCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NPC Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NPC Solana (NPCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NPCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
