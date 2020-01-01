Nowchain (NOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nowchain (NOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nowchain (NOW) teave NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain. Ametlik veebisait: https://nowchain.co Valge raamat: https://nowchain.co/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://nowscan.io/ Ostke NOW kohe!

Nowchain (NOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nowchain (NOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.30M $ 71.30M $ 71.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00713 $ 0.00713 $ 0.00713 Lisateave Nowchain (NOW) hinna kohta

Nowchain (NOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nowchain (NOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOW tokeni tokenoomikat, avastage NOW tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOW Kas olete huvitatud Nowchain (NOW) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOW ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOW MEXC-ist osta!

Nowchain (NOW) hinna ajalugu NOW hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOW hinna ajalugu kohe!

NOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOW võiks suunduda? Meie NOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOW tokeni hinna ennustust kohe!

