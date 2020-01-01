NovaTrade (NOVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NovaTrade (NOVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NovaTrade (NOVA) teave Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Ametlik veebisait: https://novatrade.co/ Valge raamat: https://novatrade.gitbook.io/nova/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54 Ostke NOVA kohe!

NovaTrade (NOVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NovaTrade (NOVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.55M $ 130.55M $ 130.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.26303 $ 6.26303 $ 6.26303 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.2611 $ 0.2611 $ 0.2611 Lisateave NovaTrade (NOVA) hinna kohta

NovaTrade (NOVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NovaTrade (NOVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOVA tokeni tokenoomikat, avastage NOVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOVA Kas olete huvitatud NovaTrade (NOVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOVA MEXC-ist osta!

NovaTrade (NOVA) hinna ajalugu NOVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOVA hinna ajalugu kohe!

NOVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOVA võiks suunduda? Meie NOVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOVA tokeni hinna ennustust kohe!

