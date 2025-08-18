Rohkem infot NOVA

NovaTrade

NovaTrade hind(NOVA)

1 NOVA/USD reaalajas hind: $0.24215

NovaTrade (NOVA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:49 (UTC+8)

NovaTrade (NOVA) hinna teave (USD)

NovaTrade (NOVA) reaalajas hind on $ 0.24215. Viimase 24 tunni jooksul NOVA kaubeldud madalaim $ 0.20589 ja kõrgeim $ 0.246 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOVAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NOVA muutunud +1.97% viimase tunni jooksul, +2.45% 24 tunni vältel +30.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NovaTrade (NOVA) – turuteave

NovaTrade praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.33M 24 tunnise kauplemismahuga. NOVA ringlev varu on --, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NovaTrade (NOVA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NovaTrade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0057908+2.45%
30 päeva$ +0.16828+227.80%
60 päeva$ -1.78296-88.05%
90 päeva$ -0.3008-55.41%
NovaTrade Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOVA muutuse $ +0.0057908 (+2.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NovaTrade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.16828 (+227.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NovaTrade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOVA $ -1.78296 (-88.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NovaTrade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.3008 (-55.41%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NovaTrade (NOVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NovaTrade hinnaajaloo lehte.

Mis on NovaTrade (NOVA)

Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading.

NovaTrade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NovaTrade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NOVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NovaTrade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NovaTrade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NovaTrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on NovaTrade (NOVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NovaTrade (NOVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NovaTrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NovaTrade hinna ennustust kohe!

NovaTrade (NOVA) tokenoomika

NovaTrade (NOVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NovaTrade (NOVA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NovaTrade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NovaTrade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NovaTrade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NovaTrade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NovaTrade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NovaTrade kohta

Kui palju on NovaTrade (NOVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOVA hind USD on 0.24215 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOVA/USD hind?
Praegune hind NOVA/USD on $ 0.24215. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NovaTrade turukapitalisatsioon?
NOVA turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOVA ringlev varu?
NOVA ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOVA (ATH) hind?
NOVA saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NOVA madalaim (ATL) hind?
NOVA nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NOVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOVA kauplemismaht on $ 1.33M USD.
Kas NOVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOVA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

