NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOTMEME Agent (NOTMEME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOTMEME Agent (NOTMEME) teave AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Ametlik veebisait: https://notmemeagent.ai/ Valge raamat: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt Plokiahela Explorer: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 Ostke NOTMEME kohe!

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOTMEME Agent (NOTMEME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.70K $ 60.70K $ 60.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000000607 $ 0.000000607 $ 0.000000607 Lisateave NOTMEME Agent (NOTMEME) hinna kohta

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTMEME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTMEME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTMEME tokeni tokenoomikat, avastage NOTMEME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOTMEME Kas olete huvitatud NOTMEME Agent (NOTMEME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOTMEME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOTMEME MEXC-ist osta!

NOTMEME Agent (NOTMEME) hinna ajalugu NOTMEME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOTMEME hinna ajalugu kohe!

NOTMEME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTMEME võiks suunduda? Meie NOTMEME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOTMEME tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!