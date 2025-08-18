Rohkem infot NOTMEME

NOTMEME Agent hind(NOTMEME)

1 NOTMEME/USD reaalajas hind:

$0.000000546
$0.000000546$0.000000546
0.00%1D
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) reaalajas hinnagraafik
NOTMEME Agent (NOTMEME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000546
$ 0.000000546$ 0.000000546
24 h madal
$ 0.000000587
$ 0.000000587$ 0.000000587
24 h kõrge

$ 0.000000546
$ 0.000000546$ 0.000000546

$ 0.000000587
$ 0.000000587$ 0.000000587

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-1.27%

-1.27%

NOTMEME Agent (NOTMEME) reaalajas hind on $ 0.000000546. Viimase 24 tunni jooksul NOTMEME kaubeldud madalaim $ 0.000000546 ja kõrgeim $ 0.000000587 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOTMEMEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NOTMEME muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOTMEME Agent (NOTMEME) – turuteave

--
----

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

SOL

NOTMEME Agent praegune turukapitalisatsioon on -- $ 7.14 24 tunnise kauplemismahuga. NOTMEME ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NOTMEME Agent (NOTMEME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NOTMEME Agent tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00000024-30.54%
60 päeva$ -0.000009454-94.54%
90 päeva$ -0.000009454-94.54%
NOTMEME Agent Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOTMEME muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NOTMEME Agent 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000024 (-30.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NOTMEME Agent 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOTMEME $ -0.000009454 (-94.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NOTMEME Agent 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000009454 (-94.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NOTMEME Agent (NOTMEME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NOTMEME Agent hinnaajaloo lehte.

Mis on NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.

NOTMEME Agent on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOTMEME Agent investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

NOTMEME Agent hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOTMEME Agent (NOTMEME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOTMEME Agent (NOTMEME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOTMEME Agent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOTMEME Agent hinna ennustust kohe!

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika

NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTMEME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NOTMEME Agent (NOTMEME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NOTMEME Agent osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOTMEME Agent osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOTMEME kohalike valuutade suhtes

1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/VND
0.01436799
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/AUD
A$0.00000082992
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/GBP
0.00000039858
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/EUR
0.0000004641
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/USD
$0.000000546
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/MYR
RM0.00000229866
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/TRY
0.00002227134
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/JPY
¥0.000080262
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/ARS
ARS$0.00070816746
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/RUB
0.00004352166
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/INR
0.00004778046
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/IDR
Rp0.00880645038
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/KRW
0.00075832848
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/PHP
0.0000308763
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/EGP
￡E.0.00002634996
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/BRL
R$0.0000029484
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/CAD
C$0.00000075348
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/BDT
0.00006630624
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/NGN
0.00083742204
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/UAH
0.00002250066
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/VES
Bs0.00007371
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/CLP
$0.000526344
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/PKR
Rs0.00015467088
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/KZT
0.00029560986
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/THB
฿0.00001768494
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/TWD
NT$0.00001639638
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/AED
د.إ0.00000200382
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/CHF
Fr0.0000004368
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/HKD
HK$0.00000426972
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/AMD
֏0.00020871396
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/MAD
.د.م0.00000490854
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/MXN
$0.00001030302
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/PLN
0.00000198744
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/RON
лв0.00000235872
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/SEK
kr0.0000052143
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/BGN
лв0.00000091182
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/HUF
Ft0.0001843296
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/CZK
0.0000114114
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/KWD
د.ك0.00000016653
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/ILS
0.00000184002
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/NOK
kr0.00000556374
1 NOTMEME Agent(NOTMEME)/NZD
$0.00000091728

NOTMEME Agent ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NOTMEME Agent võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NOTMEME Agent ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOTMEME Agent kohta

Kui palju on NOTMEME Agent (NOTMEME) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOTMEME hind USD on 0.000000546 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOTMEME/USD hind?
Praegune hind NOTMEME/USD on $ 0.000000546. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOTMEME Agent turukapitalisatsioon?
NOTMEME turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOTMEME ringlev varu?
NOTMEME ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOTMEME (ATH) hind?
NOTMEME saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NOTMEME madalaim (ATL) hind?
NOTMEME nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NOTMEME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOTMEME kauplemismaht on $ 7.14 USD.
Kas NOTMEME sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOTMEME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOTMEME hinna ennustust.
NOTMEME Agent (NOTMEME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

