NOTMEME Agent (NOTMEME) reaalajas hind on $ 0.000000546. Viimase 24 tunni jooksul NOTMEME kaubeldud madalaim $ 0.000000546 ja kõrgeim $ 0.000000587 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOTMEMEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NOTMEME muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NOTMEME Agent (NOTMEME) – turuteave
--
----
$ 7.14
$ 7.14$ 7.14
$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K
--
----
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
SOL
NOTMEME Agent praegune turukapitalisatsioon on --$ 7.14 24 tunnise kauplemismahuga. NOTMEME ringlev varu on --, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NOTMEME Agent (NOTMEME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NOTMEME Agent tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000024
-30.54%
60 päeva
$ -0.000009454
-94.54%
90 päeva
$ -0.000009454
-94.54%
NOTMEME Agent Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOTMEME muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NOTMEME Agent 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000024 (-30.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NOTMEME Agent 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOTMEME $ -0.000009454 (-94.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NOTMEME Agent 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000009454 (-94.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NOTMEME Agent (NOTMEME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
NOTMEME Agent on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOTMEME Agent investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOTMEME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NOTMEME Agent kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOTMEME Agent ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NOTMEME Agent hinna ennustus (USD)
Kui palju on NOTMEME Agent (NOTMEME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOTMEME Agent (NOTMEME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOTMEME Agent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NOTMEME Agent (NOTMEME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTMEME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NOTMEME Agent (NOTMEME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NOTMEME Agent osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOTMEME Agent osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.