NOTAI (NOTAI) tokenoomika

NOTAI (NOTAI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi NOTAI (NOTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

NOTAI (NOTAI) teave

NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.

Ametlik veebisait:
https://www.notai.com/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a

NOTAI (NOTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage NOTAI (NOTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 649.91K
$ 649.91K$ 649.91K
Koguvaru:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Ringlev varu:
$ 59.08B
$ 59.08B$ 59.08B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.000448
$ 0.000448$ 0.000448
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000008051664056883
$ 0.000008051664056883$ 0.000008051664056883
Praegune hind:
$ 0.000011
$ 0.000011$ 0.000011

NOTAI (NOTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

NOTAI (NOTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NOTAI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NOTAI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NOTAI tokeni tokenoomikat, avastage NOTAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOTAI

Kas olete huvitatud NOTAI (NOTAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOTAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

NOTAI (NOTAI) hinna ajalugu

NOTAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NOTAI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NOTAI võiks suunduda? Meie NOTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.