NOTAI (NOTAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOTAI (NOTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOTAI (NOTAI) teave NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.notai.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a Ostke NOTAI kohe!

NOTAI (NOTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOTAI (NOTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 649.91K $ 649.91K $ 649.91K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 59.08B $ 59.08B $ 59.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000448 $ 0.000448 $ 0.000448 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 Praegune hind: $ 0.000011 $ 0.000011 $ 0.000011 Lisateave NOTAI (NOTAI) hinna kohta

NOTAI (NOTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOTAI (NOTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOTAI tokeni tokenoomikat, avastage NOTAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOTAI

NOTAI (NOTAI) hinna ajalugu NOTAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOTAI hinna ajalugu kohe!

NOTAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOTAI võiks suunduda? Meie NOTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOTAI tokeni hinna ennustust kohe!

