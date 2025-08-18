NOTAI (NOTAI) reaalajas hind on $ 0.00000984. Viimase 24 tunni jooksul NOTAI kaubeldud madalaim $ 0.00000932 ja kõrgeim $ 0.00001177 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000359593602777345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000008051664056883.
Lüliajalise tootluse osas on NOTAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NOTAI (NOTAI) – turuteave
NOTAI praegune turukapitalisatsioon on $ 581.38K$ 1.47K 24 tunnise kauplemismahuga. NOTAI ringlev varu on 59.08B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 984.00K.
NOTAI (NOTAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NOTAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00000272
-21.66%
60 päeva
$ +0.00000077
+8.48%
90 päeva
$ -0.00000309
-23.90%
NOTAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOTAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NOTAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000272 (-21.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NOTAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOTAI $ +0.00000077 (+8.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NOTAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000309 (-23.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NOTAI (NOTAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem.
NOTAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOTAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOTAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NOTAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOTAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NOTAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on NOTAI (NOTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOTAI (NOTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOTAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NOTAI (NOTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NOTAI (NOTAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NOTAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOTAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
