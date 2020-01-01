Blast Royale (NOOB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blast Royale (NOOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blast Royale (NOOB) teave Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Ametlik veebisait: https://www.blastroyale.com/ Valge raamat: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Ostke NOOB kohe!

Blast Royale (NOOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blast Royale (NOOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.92K $ 50.92K $ 50.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 $ 0.000069376298517014 Praegune hind: $ 0.00009946 $ 0.00009946 $ 0.00009946 Lisateave Blast Royale (NOOB) hinna kohta

Blast Royale (NOOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blast Royale (NOOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOOB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOOB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOOB tokeni tokenoomikat, avastage NOOB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOOB Kas olete huvitatud Blast Royale (NOOB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOOB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOOB MEXC-ist osta!

Blast Royale (NOOB) hinna ajalugu NOOB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOOB hinna ajalugu kohe!

NOOB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOOB võiks suunduda? Meie NOOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOOB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!