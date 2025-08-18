Mis on Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blast Royale kohta Kui palju on Blast Royale (NOOB) tänapäeval väärt? Reaalajas NOOB hind USD on 0.00010296 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NOOB/USD hind? $ 0.00010296 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NOOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blast Royale turukapitalisatsioon? NOOB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NOOB ringlev varu? NOOB ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOB (ATH) hind? NOOB saavutab ATH hinna summas 0.07894948571630912 USD . Mis oli kõigi aegade NOOB madalaim (ATL) hind? NOOB nägi ATL hinda summas 0.000069376298517014 USD . Milline on NOOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NOOB kauplemismaht on $ 52.23K USD . Kas NOOB sel aastal kõrgemale ka suundub? NOOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOB hinna ennustust

Blast Royale (NOOB) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

