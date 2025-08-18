Blast Royale (NOOB) reaalajas hind on $ 0.00010296. Viimase 24 tunni jooksul NOOB kaubeldud madalaim $ 0.00009572 ja kõrgeim $ 0.00010484 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07894948571630912 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000069376298517014.
Lüliajalise tootluse osas on NOOB muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blast Royale (NOOB) – turuteave
Blast Royale praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.23K 24 tunnise kauplemismahuga. NOOB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 512000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.72K.
Blast Royale (NOOB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Blast Royale tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000312
+43.47%
60 päeva
$ +0.00002316
+29.02%
90 päeva
$ -0.00030304
-74.65%
Blast Royale Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOOB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Blast Royale 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000312 (+43.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Blast Royale 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOOB $ +0.00002316 (+29.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Blast Royale 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00030304 (-74.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Blast Royale (NOOB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.
Blast Royale on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blast Royale investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOOB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Blast Royale kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blast Royale ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Blast Royale hinna ennustus (USD)
Kui palju on Blast Royale (NOOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blast Royale (NOOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blast Royale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Blast Royale (NOOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Blast Royale (NOOB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Blast Royale osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blast Royale osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.