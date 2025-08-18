Rohkem infot NOOB

Blast Royale hind(NOOB)

1 NOOB/USD reaalajas hind:

$0.00010285
$0.00010285$0.00010285
0.00%1D
USD
Blast Royale (NOOB) reaalajas hinnagraafik
Blast Royale (NOOB) hinna teave (USD)

Blast Royale (NOOB) reaalajas hind on $ 0.00010296. Viimase 24 tunni jooksul NOOB kaubeldud madalaim $ 0.00009572 ja kõrgeim $ 0.00010484 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07894948571630912 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000069376298517014.

Lüliajalise tootluse osas on NOOB muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blast Royale (NOOB) – turuteave

ETH

Blast Royale praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.23K 24 tunnise kauplemismahuga. NOOB ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 512000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.72K.

Blast Royale (NOOB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Blast Royale tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.0000312+43.47%
60 päeva$ +0.00002316+29.02%
90 päeva$ -0.00030304-74.65%
Blast Royale Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOOB muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Blast Royale 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000312 (+43.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Blast Royale 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOOB $ +0.00002316 (+29.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Blast Royale 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00030304 (-74.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Blast Royale (NOOB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Blast Royale hinnaajaloo lehte.

Mis on Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Blast Royale investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NOOB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Blast Royale kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Blast Royale ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Blast Royale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blast Royale (NOOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blast Royale (NOOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blast Royale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blast Royale hinna ennustust kohe!

Blast Royale (NOOB) tokenoomika

Blast Royale (NOOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Blast Royale (NOOB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Blast Royale osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Blast Royale osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOOB kohalike valuutade suhtes

Blast Royale ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Blast Royale võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Blast Royale ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blast Royale kohta

Kui palju on Blast Royale (NOOB) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOOB hind USD on 0.00010296 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOOB/USD hind?
Praegune hind NOOB/USD on $ 0.00010296. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blast Royale turukapitalisatsioon?
NOOB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOOB ringlev varu?
NOOB ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOOB (ATH) hind?
NOOB saavutab ATH hinna summas 0.07894948571630912 USD.
Mis oli kõigi aegade NOOB madalaim (ATL) hind?
NOOB nägi ATL hinda summas 0.000069376298517014 USD.
Milline on NOOB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOOB kauplemismaht on $ 52.23K USD.
Kas NOOB sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOOB hinna ennustust.
Blast Royale (NOOB) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

