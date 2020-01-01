NOI Exchange (NOI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NOI Exchange (NOI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NOI Exchange (NOI) teave NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Ametlik veebisait: https://www.noiexchange.net/ Valge raamat: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 Plokiahela Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b Ostke NOI kohe!

NOI Exchange (NOI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NOI Exchange (NOI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.60K $ 6.60K $ 6.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00000264 $ 0.00000264 $ 0.00000264 Lisateave NOI Exchange (NOI) hinna kohta

NOI Exchange (NOI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NOI Exchange (NOI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NOI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NOI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NOI tokeni tokenoomikat, avastage NOI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NOI Kas olete huvitatud NOI Exchange (NOI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NOI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NOI MEXC-ist osta!

NOI Exchange (NOI) hinna ajalugu NOI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NOI hinna ajalugu kohe!

NOI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NOI võiks suunduda? Meie NOI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NOI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!