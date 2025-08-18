NOI Exchange (NOI) reaalajas hind on $ 0.00000454. Viimase 24 tunni jooksul NOI kaubeldud madalaim $ 0.00000341 ja kõrgeim $ 0.0000046 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NOI muutunud +4.12% viimase tunni jooksul, +4.12% 24 tunni vältel -80.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NOI Exchange (NOI) – turuteave
$ 113.32
$ 113.32
$ 11.35K
$ 11.35K
2,500,000,000
2,500,000,000
OP
NOI Exchange praegune turukapitalisatsioon on --$ 113.32 24 tunnise kauplemismahuga. NOI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NOI Exchange (NOI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NOI Exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000001796
+4.12%
30 päeva
$ -0.00004716
-91.22%
60 päeva
$ -0.00006116
-93.09%
90 päeva
$ -0.00299546
-99.85%
NOI Exchange Hinnamuutus täna
Täna registreeris NOI muutuse $ +0.0000001796 (+4.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NOI Exchange 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004716 (-91.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NOI Exchange 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOI $ -0.00006116 (-93.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NOI Exchange 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00299546 (-99.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NOI Exchange (NOI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.
NOI Exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOI Exchange investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NOI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NOI Exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOI Exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NOI Exchange hinna ennustus (USD)
Kui palju on NOI Exchange (NOI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOI Exchange (NOI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOI Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NOI Exchange (NOI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NOI Exchange (NOI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NOI Exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOI Exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.