NOI Exchange hind(NOI)

1 NOI/USD reaalajas hind:

NOI Exchange (NOI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:35 (UTC+8)

NOI Exchange (NOI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

NOI Exchange (NOI) reaalajas hind on $ 0.00000454. Viimase 24 tunni jooksul NOI kaubeldud madalaim $ 0.00000341 ja kõrgeim $ 0.0000046 näitab aktiivset turu volatiivsust. NOIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NOI muutunud +4.12% viimase tunni jooksul, +4.12% 24 tunni vältel -80.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOI Exchange (NOI) – turuteave

$ 113.32
$ 113.32$ 113.32

$ 11.35K
$ 11.35K$ 11.35K

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

OP

NOI Exchange praegune turukapitalisatsioon on -- $ 113.32 24 tunnise kauplemismahuga. NOI ringlev varu on --, mille koguvaru on 2500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NOI Exchange (NOI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NOI Exchange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000001796+4.12%
30 päeva$ -0.00004716-91.22%
60 päeva$ -0.00006116-93.09%
90 päeva$ -0.00299546-99.85%
NOI Exchange Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOI muutuse $ +0.0000001796 (+4.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NOI Exchange 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00004716 (-91.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NOI Exchange 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOI $ -0.00006116 (-93.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NOI Exchange 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00299546 (-99.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NOI Exchange (NOI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NOI Exchange hinnaajaloo lehte.

Mis on NOI Exchange (NOI)

NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.

NOI Exchange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOI Exchange investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NOI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NOI Exchange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOI Exchange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NOI Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOI Exchange (NOI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOI Exchange (NOI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOI Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOI Exchange hinna ennustust kohe!

NOI Exchange (NOI) tokenoomika

NOI Exchange (NOI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NOI Exchange (NOI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NOI Exchange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOI Exchange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOI kohalike valuutade suhtes

1 NOI Exchange(NOI)/VND
0.1194701
1 NOI Exchange(NOI)/AUD
A$0.0000069462
1 NOI Exchange(NOI)/GBP
0.0000033142
1 NOI Exchange(NOI)/EUR
0.000003859
1 NOI Exchange(NOI)/USD
$0.00000454
1 NOI Exchange(NOI)/MYR
RM0.0000191134
1 NOI Exchange(NOI)/TRY
0.0001851866
1 NOI Exchange(NOI)/JPY
¥0.00066738
1 NOI Exchange(NOI)/ARS
ARS$0.0058807982
1 NOI Exchange(NOI)/RUB
0.000361611
1 NOI Exchange(NOI)/INR
0.0003972954
1 NOI Exchange(NOI)/IDR
Rp0.0732257962
1 NOI Exchange(NOI)/KRW
0.0063055152
1 NOI Exchange(NOI)/PHP
0.000256737
1 NOI Exchange(NOI)/EGP
￡E.0.0002189188
1 NOI Exchange(NOI)/BRL
R$0.000024516
1 NOI Exchange(NOI)/CAD
C$0.0000062652
1 NOI Exchange(NOI)/BDT
0.0005513376
1 NOI Exchange(NOI)/NGN
0.0069631796
1 NOI Exchange(NOI)/UAH
0.0001870934
1 NOI Exchange(NOI)/VES
Bs0.0006129
1 NOI Exchange(NOI)/CLP
$0.00437656
1 NOI Exchange(NOI)/PKR
Rs0.0012860912
1 NOI Exchange(NOI)/KZT
0.0024580014
1 NOI Exchange(NOI)/THB
฿0.0001469144
1 NOI Exchange(NOI)/TWD
NT$0.0001363362
1 NOI Exchange(NOI)/AED
د.إ0.0000166618
1 NOI Exchange(NOI)/CHF
Fr0.000003632
1 NOI Exchange(NOI)/HKD
HK$0.0000355028
1 NOI Exchange(NOI)/AMD
֏0.0017354604
1 NOI Exchange(NOI)/MAD
.د.م0.0000408146
1 NOI Exchange(NOI)/MXN
$0.0000850342
1 NOI Exchange(NOI)/PLN
0.0000164802
1 NOI Exchange(NOI)/RON
лв0.0000196128
1 NOI Exchange(NOI)/SEK
kr0.0000432662
1 NOI Exchange(NOI)/BGN
лв0.0000075818
1 NOI Exchange(NOI)/HUF
Ft0.0015317052
1 NOI Exchange(NOI)/CZK
0.0000949314
1 NOI Exchange(NOI)/KWD
د.ك0.0000013847
1 NOI Exchange(NOI)/ILS
0.0000152998
1 NOI Exchange(NOI)/NOK
kr0.0000461264
1 NOI Exchange(NOI)/NZD
$0.0000076272

NOI Exchange ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NOI Exchange võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NOI Exchange ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOI Exchange kohta

Kui palju on NOI Exchange (NOI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOI hind USD on 0.00000454 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOI/USD hind?
Praegune hind NOI/USD on $ 0.00000454. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOI Exchange turukapitalisatsioon?
NOI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOI ringlev varu?
NOI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOI (ATH) hind?
NOI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NOI madalaim (ATL) hind?
NOI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NOI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOI kauplemismaht on $ 113.32 USD.
Kas NOI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:35 (UTC+8)

NOI Exchange (NOI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

