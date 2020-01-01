Nodle (NODL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nodle (NODL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nodle (NODL) teave Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Ametlik veebisait: https://www.nodle.com/ Valge raamat: https://docs.nodle.com/ Plokiahela Explorer: https://nodle.subscan.io Ostke NODL kohe!

Nodle (NODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nodle (NODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Koguvaru: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B Ringlev varu: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Praegune hind: $ 0.0003176 $ 0.0003176 $ 0.0003176 Lisateave Nodle (NODL) hinna kohta

Nodle (NODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nodle (NODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NODL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NODL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NODL tokeni tokenoomikat, avastage NODL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NODL Kas olete huvitatud Nodle (NODL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NODL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NODL MEXC-ist osta!

Nodle (NODL) hinna ajalugu NODL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NODL hinna ajalugu kohe!

NODL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NODL võiks suunduda? Meie NODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NODL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!