NMKR (NMKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NMKR (NMKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NMKR (NMKR) teave Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Ametlik veebisait: https://nmkr.io/ Valge raamat: https://www.nmkr.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 Ostke NMKR kohe!

NMKR (NMKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NMKR (NMKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Praegune hind: $ 0.000617 $ 0.000617 $ 0.000617 Lisateave NMKR (NMKR) hinna kohta

NMKR (NMKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NMKR (NMKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NMKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NMKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NMKR tokeni tokenoomikat, avastage NMKR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NMKR

NMKR (NMKR) hinna ajalugu NMKR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NMKR hinna ajalugu kohe!

NMKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NMKR võiks suunduda? Meie NMKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NMKR tokeni hinna ennustust kohe!

