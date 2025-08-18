Mis on NMKR (NMKR)

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

NMKR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NMKR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NMKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse NMKR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NMKR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NMKR hinna ennustus (USD)

Kui palju on NMKR (NMKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NMKR (NMKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NMKR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NMKR hinna ennustust kohe!

NMKR (NMKR) tokenoomika

NMKR (NMKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NMKR (NMKR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NMKR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NMKR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NMKR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NMKR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NMKR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NMKR kohta Kui palju on NMKR (NMKR) tänapäeval väärt? Reaalajas NMKR hind USD on 0.000765 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NMKR/USD hind? $ 0.000765 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NMKR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NMKR turukapitalisatsioon? NMKR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NMKR ringlev varu? NMKR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMKR (ATH) hind? NMKR saavutab ATH hinna summas 0.13370343911282634 USD . Mis oli kõigi aegade NMKR madalaim (ATL) hind? NMKR nägi ATL hinda summas 0.0004001119781994 USD . Milline on NMKR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NMKR kauplemismaht on $ 13.39K USD . Kas NMKR sel aastal kõrgemale ka suundub? NMKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMKR hinna ennustust

NMKR (NMKR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.