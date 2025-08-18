Rohkem infot NMKR

NMKR hind(NMKR)

1 NMKR/USD reaalajas hind:

$0.000766
$0.000766$0.000766
-2.91%1D
USD
NMKR (NMKR) reaalajas hinnagraafik
NMKR (NMKR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000702
$ 0.000702$ 0.000702
24 h madal
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24 h kõrge

$ 0.000702
$ 0.000702$ 0.000702

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.13370343911282634
$ 0.13370343911282634$ 0.13370343911282634

$ 0.0004001119781994
$ 0.0004001119781994$ 0.0004001119781994

+3.09%

-2.91%

+17.51%

+17.51%

NMKR (NMKR) reaalajas hind on $ 0.000765. Viimase 24 tunni jooksul NMKR kaubeldud madalaim $ 0.000702 ja kõrgeim $ 0.001 näitab aktiivset turu volatiivsust. NMKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13370343911282634 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0004001119781994.

Lüliajalise tootluse osas on NMKR muutunud +3.09% viimase tunni jooksul, -2.91% 24 tunni vältel +17.51% viimase 7 päeva jooksul.

NMKR (NMKR) – turuteave

No.4143

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.39K
$ 13.39K$ 13.39K

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ADA

NMKR praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 13.39K 24 tunnise kauplemismahuga. NMKR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000.

NMKR (NMKR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NMKR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00002296-2.91%
30 päeva$ -0.000007-0.91%
60 päeva$ +0.000314+69.62%
90 päeva$ +0.000051+7.14%
NMKR Hinnamuutus täna

Täna registreeris NMKR muutuse $ -0.00002296 (-2.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NMKR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000007 (-0.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NMKR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NMKR $ +0.000314 (+69.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NMKR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000051 (+7.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NMKR (NMKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NMKR hinnaajaloo lehte.

Mis on NMKR (NMKR)

Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets.

NMKR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NMKR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NMKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NMKR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NMKR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NMKR hinna ennustus (USD)

Kui palju on NMKR (NMKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NMKR (NMKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NMKR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NMKR hinna ennustust kohe!

NMKR (NMKR) tokenoomika

NMKR (NMKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NMKR (NMKR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NMKR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NMKR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NMKR kohalike valuutade suhtes

1 NMKR(NMKR)/VND
20.130975
1 NMKR(NMKR)/AUD
A$0.00117045
1 NMKR(NMKR)/GBP
0.00055845
1 NMKR(NMKR)/EUR
0.00065025
1 NMKR(NMKR)/USD
$0.000765
1 NMKR(NMKR)/MYR
RM0.00322065
1 NMKR(NMKR)/TRY
0.03125025
1 NMKR(NMKR)/JPY
¥0.112455
1 NMKR(NMKR)/ARS
ARS$0.99092745
1 NMKR(NMKR)/RUB
0.0609246
1 NMKR(NMKR)/INR
0.06694515
1 NMKR(NMKR)/IDR
Rp12.33870795
1 NMKR(NMKR)/KRW
1.0624932
1 NMKR(NMKR)/PHP
0.0434367
1 NMKR(NMKR)/EGP
￡E.0.0368883
1 NMKR(NMKR)/BRL
R$0.004131
1 NMKR(NMKR)/CAD
C$0.0010557
1 NMKR(NMKR)/BDT
0.09280215
1 NMKR(NMKR)/NGN
1.17151335
1 NMKR(NMKR)/UAH
0.03152565
1 NMKR(NMKR)/VES
Bs0.103275
1 NMKR(NMKR)/CLP
$0.73593
1 NMKR(NMKR)/PKR
Rs0.2165256
1 NMKR(NMKR)/KZT
0.41373495
1 NMKR(NMKR)/THB
฿0.0247554
1 NMKR(NMKR)/TWD
NT$0.02297295
1 NMKR(NMKR)/AED
د.إ0.00280755
1 NMKR(NMKR)/CHF
Fr0.000612
1 NMKR(NMKR)/HKD
HK$0.0059823
1 NMKR(NMKR)/AMD
֏0.292536
1 NMKR(NMKR)/MAD
.د.م0.00687735
1 NMKR(NMKR)/MXN
$0.01431315
1 NMKR(NMKR)/PLN
0.00277695
1 NMKR(NMKR)/RON
лв0.0033048
1 NMKR(NMKR)/SEK
kr0.0072981
1 NMKR(NMKR)/BGN
лв0.00127755
1 NMKR(NMKR)/HUF
Ft0.2580957
1 NMKR(NMKR)/CZK
0.01598085
1 NMKR(NMKR)/KWD
د.ك0.00023256
1 NMKR(NMKR)/ILS
0.00257805
1 NMKR(NMKR)/NOK
kr0.0077724
1 NMKR(NMKR)/NZD
$0.0012852

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NMKR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NMKR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NMKR kohta

Kui palju on NMKR (NMKR) tänapäeval väärt?
Reaalajas NMKR hind USD on 0.000765 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NMKR/USD hind?
Praegune hind NMKR/USD on $ 0.000765. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NMKR turukapitalisatsioon?
NMKR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NMKR ringlev varu?
NMKR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMKR (ATH) hind?
NMKR saavutab ATH hinna summas 0.13370343911282634 USD.
Mis oli kõigi aegade NMKR madalaim (ATL) hind?
NMKR nägi ATL hinda summas 0.0004001119781994 USD.
Milline on NMKR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NMKR kauplemismaht on $ 13.39K USD.
Kas NMKR sel aastal kõrgemale ka suundub?
NMKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMKR hinna ennustust.
NMKR (NMKR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

