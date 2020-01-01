NexusMind (NMD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NexusMind (NMD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NexusMind (NMD) teave NexusMind is a revolutionary decentralized social software. Ametlik veebisait: https://nexusmind.io/index Valge raamat: https://nexusmind.io/file/white_paper.pdf Plokiahela Explorer: https://www.bscscan.com/address/0xa67Ed14c65e7b717674F0d66570c13e77583a68f Ostke NMD kohe!

NexusMind (NMD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NexusMind (NMD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.34M $ 41.34M $ 41.34M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 403.01M $ 403.01M $ 403.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 30.3996 $ 30.3996 $ 30.3996 Kõigi aegade madalaim: $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 Praegune hind: $ 4.0301 $ 4.0301 $ 4.0301 Lisateave NexusMind (NMD) hinna kohta

NexusMind (NMD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NexusMind (NMD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NMD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NMD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NMD tokeni tokenoomikat, avastage NMD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NMD Kas olete huvitatud NexusMind (NMD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NMD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NMD MEXC-ist osta!

NexusMind (NMD) hinna ajalugu NMD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NMD hinna ajalugu kohe!

NMD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NMD võiks suunduda? Meie NMD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NMD tokeni hinna ennustust kohe!

