NexusMind hind(NMD)

1 NMD/USD reaalajas hind:

$5.449
$5.449$5.449
0.00%1D
USD
NexusMind (NMD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:22 (UTC+8)

NexusMind (NMD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5
$ 5$ 5
24 h madal
$ 6.9106
$ 6.9106$ 6.9106
24 h kõrge

$ 5
$ 5$ 5

$ 6.9106
$ 6.9106$ 6.9106

$ 29.053375221755754
$ 29.053375221755754$ 29.053375221755754

$ 0.9912790251157215
$ 0.9912790251157215$ 0.9912790251157215

0.00%

0.00%

-17.63%

-17.63%

NexusMind (NMD) reaalajas hind on $ 5.449. Viimase 24 tunni jooksul NMD kaubeldud madalaim $ 5 ja kõrgeim $ 6.9106 näitab aktiivset turu volatiivsust. NMDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.053375221755754 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.9912790251157215.

Lüliajalise tootluse osas on NMD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -17.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NexusMind (NMD) – turuteave

No.556

$ 55.89M
$ 55.89M$ 55.89M

$ 267.94
$ 267.94$ 267.94

$ 544.90M
$ 544.90M$ 544.90M

10.26M
10.26M 10.26M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.25%

BSC

NexusMind praegune turukapitalisatsioon on $ 55.89M $ 267.94 24 tunnise kauplemismahuga. NMD ringlev varu on 10.26M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 544.90M.

NexusMind (NMD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NexusMind tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -3.9474-42.01%
60 päeva$ -2.9416-35.06%
90 päeva$ -2.9966-35.49%
NexusMind Hinnamuutus täna

Täna registreeris NMD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NexusMind 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -3.9474 (-42.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NexusMind 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NMD $ -2.9416 (-35.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NexusMind 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.9966 (-35.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NexusMind (NMD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NexusMind hinnaajaloo lehte.

Mis on NexusMind (NMD)

NexusMind is a revolutionary decentralized social software.

NexusMind on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NexusMind investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NMD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NexusMind kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NexusMind ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NexusMind hinna ennustus (USD)

Kui palju on NexusMind (NMD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NexusMind (NMD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NexusMind nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NexusMind hinna ennustust kohe!

NexusMind (NMD) tokenoomika

NexusMind (NMD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NMD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NexusMind (NMD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NexusMind osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NexusMind osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NMD kohalike valuutade suhtes

1 NexusMind(NMD)/VND
143,390.435
1 NexusMind(NMD)/AUD
A$8.33697
1 NexusMind(NMD)/GBP
3.97777
1 NexusMind(NMD)/EUR
4.63165
1 NexusMind(NMD)/USD
$5.449
1 NexusMind(NMD)/MYR
RM22.94029
1 NexusMind(NMD)/TRY
222.26471
1 NexusMind(NMD)/JPY
¥801.003
1 NexusMind(NMD)/ARS
ARS$7,058.25317
1 NexusMind(NMD)/RUB
434.01285
1 NexusMind(NMD)/INR
476.84199
1 NexusMind(NMD)/IDR
Rp87,887.08447
1 NexusMind(NMD)/KRW
7,568.00712
1 NexusMind(NMD)/PHP
308.14095
1 NexusMind(NMD)/EGP
￡E.262.75078
1 NexusMind(NMD)/BRL
R$29.4246
1 NexusMind(NMD)/CAD
C$7.51962
1 NexusMind(NMD)/BDT
661.72656
1 NexusMind(NMD)/NGN
8,357.34926
1 NexusMind(NMD)/UAH
224.55329
1 NexusMind(NMD)/VES
Bs735.615
1 NexusMind(NMD)/CLP
$5,252.836
1 NexusMind(NMD)/PKR
Rs1,543.59272
1 NexusMind(NMD)/KZT
2,950.14309
1 NexusMind(NMD)/THB
฿176.32964
1 NexusMind(NMD)/TWD
NT$163.63347
1 NexusMind(NMD)/AED
د.إ19.99783
1 NexusMind(NMD)/CHF
Fr4.3592
1 NexusMind(NMD)/HKD
HK$42.61118
1 NexusMind(NMD)/AMD
֏2,082.93474
1 NexusMind(NMD)/MAD
.د.م48.98651
1 NexusMind(NMD)/MXN
$102.05977
1 NexusMind(NMD)/PLN
19.77987
1 NexusMind(NMD)/RON
лв23.53968
1 NexusMind(NMD)/SEK
kr51.92897
1 NexusMind(NMD)/BGN
лв9.09983
1 NexusMind(NMD)/HUF
Ft1,838.38362
1 NexusMind(NMD)/CZK
113.93859
1 NexusMind(NMD)/KWD
د.ك1.661945
1 NexusMind(NMD)/ILS
18.36313
1 NexusMind(NMD)/NOK
kr55.36184
1 NexusMind(NMD)/NZD
$9.15432

NexusMind ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NexusMind võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NexusMind ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NexusMind kohta

Kui palju on NexusMind (NMD) tänapäeval väärt?
Reaalajas NMD hind USD on 5.449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NMD/USD hind?
Praegune hind NMD/USD on $ 5.449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NexusMind turukapitalisatsioon?
NMD turukapitalisatsioon on $ 55.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NMD ringlev varu?
NMD ringlev varu on 10.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NMD (ATH) hind?
NMD saavutab ATH hinna summas 29.053375221755754 USD.
Mis oli kõigi aegade NMD madalaim (ATL) hind?
NMD nägi ATL hinda summas 0.9912790251157215 USD.
Milline on NMD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NMD kauplemismaht on $ 267.94 USD.
Kas NMD sel aastal kõrgemale ka suundub?
NMD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NMD hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:22 (UTC+8)

NexusMind (NMD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 NMD = 5.449 USD

