Nolus Protocol logo

Nolus Protocol hind(NLS)

1 NLS/USD reaalajas hind:

$0.007819
$0.007819$0.007819
-0.10%1D
USD
Nolus Protocol (NLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:42:00 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007695
$ 0.007695$ 0.007695
24 h madal
$ 0.007851
$ 0.007851$ 0.007851
24 h kõrge

$ 0.007695
$ 0.007695$ 0.007695

$ 0.007851
$ 0.007851$ 0.007851

$ 0.10395828361037354
$ 0.10395828361037354$ 0.10395828361037354

$ 0.00500909008334699
$ 0.00500909008334699$ 0.00500909008334699

+0.24%

-0.10%

+6.72%

+6.72%

Nolus Protocol (NLS) reaalajas hind on $ 0.007819. Viimase 24 tunni jooksul NLS kaubeldud madalaim $ 0.007695 ja kõrgeim $ 0.007851 näitab aktiivset turu volatiivsust. NLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10395828361037354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00500909008334699.

Lüliajalise tootluse osas on NLS muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel +6.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nolus Protocol (NLS) – turuteave

No.4026

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.78K
$ 99.78K$ 99.78K

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

912,910,065
912,910,065 912,910,065

0.00%

NLS

Nolus Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.78K 24 tunnise kauplemismahuga. NLS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 912910065. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.82M.

Nolus Protocol (NLS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nolus Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000783-0.10%
30 päeva$ +0.001331+20.51%
60 päeva$ +0.001555+24.82%
90 päeva$ +0.000897+12.95%
Nolus Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris NLS muutuse $ -0.00000783 (-0.10%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nolus Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001331 (+20.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nolus Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NLS $ +0.001555 (+24.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nolus Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000897 (+12.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nolus Protocol (NLS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nolus Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nolus Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NLS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nolus Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nolus Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nolus Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nolus Protocol (NLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nolus Protocol (NLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nolus Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nolus Protocol hinna ennustust kohe!

Nolus Protocol (NLS) tokenoomika

Nolus Protocol (NLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nolus Protocol (NLS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nolus Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nolus Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NLS kohalike valuutade suhtes

1 Nolus Protocol(NLS)/VND
205.756985
1 Nolus Protocol(NLS)/AUD
A$0.01188488
1 Nolus Protocol(NLS)/GBP
0.00570787
1 Nolus Protocol(NLS)/EUR
0.00664615
1 Nolus Protocol(NLS)/USD
$0.007819
1 Nolus Protocol(NLS)/MYR
RM0.03291799
1 Nolus Protocol(NLS)/TRY
0.31893701
1 Nolus Protocol(NLS)/JPY
¥1.149393
1 Nolus Protocol(NLS)/ARS
ARS$10.14132119
1 Nolus Protocol(NLS)/RUB
0.62325249
1 Nolus Protocol(NLS)/INR
0.68424069
1 Nolus Protocol(NLS)/IDR
Rp126.11288557
1 Nolus Protocol(NLS)/KRW
10.85965272
1 Nolus Protocol(NLS)/PHP
0.44216445
1 Nolus Protocol(NLS)/EGP
￡E.0.37734494
1 Nolus Protocol(NLS)/BRL
R$0.0422226
1 Nolus Protocol(NLS)/CAD
C$0.01079022
1 Nolus Protocol(NLS)/BDT
0.94953936
1 Nolus Protocol(NLS)/NGN
11.99231306
1 Nolus Protocol(NLS)/UAH
0.32222099
1 Nolus Protocol(NLS)/VES
Bs1.055565
1 Nolus Protocol(NLS)/CLP
$7.537516
1 Nolus Protocol(NLS)/PKR
Rs2.21496632
1 Nolus Protocol(NLS)/KZT
4.23328479
1 Nolus Protocol(NLS)/THB
฿0.25325741
1 Nolus Protocol(NLS)/TWD
NT$0.23480457
1 Nolus Protocol(NLS)/AED
د.إ0.02869573
1 Nolus Protocol(NLS)/CHF
Fr0.0062552
1 Nolus Protocol(NLS)/HKD
HK$0.06114458
1 Nolus Protocol(NLS)/AMD
֏2.98889094
1 Nolus Protocol(NLS)/MAD
.د.م0.07029281
1 Nolus Protocol(NLS)/MXN
$0.14754453
1 Nolus Protocol(NLS)/PLN
0.02846116
1 Nolus Protocol(NLS)/RON
лв0.03377808
1 Nolus Protocol(NLS)/SEK
kr0.07467145
1 Nolus Protocol(NLS)/BGN
лв0.01305773
1 Nolus Protocol(NLS)/HUF
Ft2.6396944
1 Nolus Protocol(NLS)/CZK
0.1634171
1 Nolus Protocol(NLS)/KWD
د.ك0.002384795
1 Nolus Protocol(NLS)/ILS
0.02635003
1 Nolus Protocol(NLS)/NOK
kr0.07967561
1 Nolus Protocol(NLS)/NZD
$0.01313592

Nolus Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nolus Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Nolus Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nolus Protocol kohta

Kui palju on Nolus Protocol (NLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas NLS hind USD on 0.007819 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NLS/USD hind?
Praegune hind NLS/USD on $ 0.007819. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nolus Protocol turukapitalisatsioon?
NLS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NLS ringlev varu?
NLS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NLS (ATH) hind?
NLS saavutab ATH hinna summas 0.10395828361037354 USD.
Mis oli kõigi aegade NLS madalaim (ATL) hind?
NLS nägi ATL hinda summas 0.00500909008334699 USD.
Milline on NLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NLS kauplemismaht on $ 99.78K USD.
Kas NLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
NLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NLS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:42:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

