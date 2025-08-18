Mis on Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Niza Global investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NIZA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Niza Global kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Niza Global ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Niza Global hinna ennustus (USD)

Kui palju on Niza Global (NIZA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Niza Global (NIZA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Niza Global nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Niza Global hinna ennustust kohe!

Niza Global (NIZA) tokenoomika

Niza Global (NIZA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIZA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Niza Global (NIZA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Niza Global osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Niza Global osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NIZA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Niza Global ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Niza Global võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Niza Global kohta Kui palju on Niza Global (NIZA) tänapäeval väärt? Reaalajas NIZA hind USD on 0.00006197 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NIZA/USD hind? $ 0.00006197 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NIZA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Niza Global turukapitalisatsioon? NIZA turukapitalisatsioon on $ 476.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NIZA ringlev varu? NIZA ringlev varu on 7.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIZA (ATH) hind? NIZA saavutab ATH hinna summas 0.039299312880592206 USD . Mis oli kõigi aegade NIZA madalaim (ATL) hind? NIZA nägi ATL hinda summas 0.000041056269446749 USD . Milline on NIZA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NIZA kauplemismaht on $ 24.99K USD . Kas NIZA sel aastal kõrgemale ka suundub? NIZA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIZA hinna ennustust

Niza Global (NIZA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.