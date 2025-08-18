Rohkem infot NIZA

NIZA Hinnainfo

NIZA Valge raamat

NIZA Ametlik veebisait

NIZA Tokenoomika

NIZA Hinnaprognoos

NIZA Ajalugu

NIZA – ostujuhend

NIZA-usaldusraha valuutakonverter

NIZA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Niza Global logo

Niza Global hind(NIZA)

1 NIZA/USD reaalajas hind:

$0.00006197
$0.00006197$0.00006197
+0.14%1D
USD
Niza Global (NIZA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:08 (UTC+8)

Niza Global (NIZA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00006141
$ 0.00006141$ 0.00006141
24 h madal
$ 0.00006293
$ 0.00006293$ 0.00006293
24 h kõrge

$ 0.00006141
$ 0.00006141$ 0.00006141

$ 0.00006293
$ 0.00006293$ 0.00006293

$ 0.039299312880592206
$ 0.039299312880592206$ 0.039299312880592206

$ 0.000041056269446749
$ 0.000041056269446749$ 0.000041056269446749

-1.37%

+0.14%

-0.66%

-0.66%

Niza Global (NIZA) reaalajas hind on $ 0.00006197. Viimase 24 tunni jooksul NIZA kaubeldud madalaim $ 0.00006141 ja kõrgeim $ 0.00006293 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIZAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.039299312880592206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000041056269446749.

Lüliajalise tootluse osas on NIZA muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Niza Global (NIZA) – turuteave

No.2410

$ 476.55K
$ 476.55K$ 476.55K

$ 24.99K
$ 24.99K$ 24.99K

$ 619.70K
$ 619.70K$ 619.70K

7.69B
7.69B 7.69B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,689,999,954
7,689,999,954 7,689,999,954

76.89%

ETH

Niza Global praegune turukapitalisatsioon on $ 476.55K $ 24.99K 24 tunnise kauplemismahuga. NIZA ringlev varu on 7.69B, mille koguvaru on 7689999954. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 619.70K.

Niza Global (NIZA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Niza Global tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000000866+0.14%
30 päeva$ -0.00000316-4.86%
60 päeva$ -0.00000222-3.46%
90 päeva$ -0.00001463-19.10%
Niza Global Hinnamuutus täna

Täna registreeris NIZA muutuse $ +0.0000000866 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Niza Global 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000316 (-4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Niza Global 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIZA $ -0.00000222 (-3.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Niza Global 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001463 (-19.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Niza Global (NIZA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Niza Global hinnaajaloo lehte.

Mis on Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Niza Global investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NIZA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Niza Global kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Niza Global ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Niza Global hinna ennustus (USD)

Kui palju on Niza Global (NIZA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Niza Global (NIZA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Niza Global nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Niza Global hinna ennustust kohe!

Niza Global (NIZA) tokenoomika

Niza Global (NIZA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIZA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Niza Global (NIZA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Niza Global osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Niza Global osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NIZA kohalike valuutade suhtes

1 Niza Global(NIZA)/VND
1.63074055
1 Niza Global(NIZA)/AUD
A$0.0000948141
1 Niza Global(NIZA)/GBP
0.0000452381
1 Niza Global(NIZA)/EUR
0.0000526745
1 Niza Global(NIZA)/USD
$0.00006197
1 Niza Global(NIZA)/MYR
RM0.0002608937
1 Niza Global(NIZA)/TRY
0.0025277563
1 Niza Global(NIZA)/JPY
¥0.00910959
1 Niza Global(NIZA)/ARS
ARS$0.0802716001
1 Niza Global(NIZA)/RUB
0.0049359105
1 Niza Global(NIZA)/INR
0.0054229947
1 Niza Global(NIZA)/IDR
Rp0.9995159891
1 Niza Global(NIZA)/KRW
0.0860688936
1 Niza Global(NIZA)/PHP
0.0035044035
1 Niza Global(NIZA)/EGP
￡E.0.0029881934
1 Niza Global(NIZA)/BRL
R$0.000334638
1 Niza Global(NIZA)/CAD
C$0.0000855186
1 Niza Global(NIZA)/BDT
0.0075256368
1 Niza Global(NIZA)/NGN
0.0950458678
1 Niza Global(NIZA)/UAH
0.0025537837
1 Niza Global(NIZA)/VES
Bs0.00836595
1 Niza Global(NIZA)/CLP
$0.05973908
1 Niza Global(NIZA)/PKR
Rs0.0175548616
1 Niza Global(NIZA)/KZT
0.0335511777
1 Niza Global(NIZA)/THB
฿0.0020053492
1 Niza Global(NIZA)/TWD
NT$0.0018609591
1 Niza Global(NIZA)/AED
د.إ0.0002274299
1 Niza Global(NIZA)/CHF
Fr0.000049576
1 Niza Global(NIZA)/HKD
HK$0.0004846054
1 Niza Global(NIZA)/AMD
֏0.0236886522
1 Niza Global(NIZA)/MAD
.د.م0.0005571103
1 Niza Global(NIZA)/MXN
$0.0011606981
1 Niza Global(NIZA)/PLN
0.0002249511
1 Niza Global(NIZA)/RON
лв0.0002677104
1 Niza Global(NIZA)/SEK
kr0.0005905741
1 Niza Global(NIZA)/BGN
лв0.0001034899
1 Niza Global(NIZA)/HUF
Ft0.0209074386
1 Niza Global(NIZA)/CZK
0.0012957927
1 Niza Global(NIZA)/KWD
د.ك0.00001890085
1 Niza Global(NIZA)/ILS
0.0002088389
1 Niza Global(NIZA)/NOK
kr0.0006296152
1 Niza Global(NIZA)/NZD
$0.0001041096

Niza Global ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Niza Global võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Niza Global ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Niza Global kohta

Kui palju on Niza Global (NIZA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIZA hind USD on 0.00006197 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIZA/USD hind?
Praegune hind NIZA/USD on $ 0.00006197. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Niza Global turukapitalisatsioon?
NIZA turukapitalisatsioon on $ 476.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIZA ringlev varu?
NIZA ringlev varu on 7.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIZA (ATH) hind?
NIZA saavutab ATH hinna summas 0.039299312880592206 USD.
Mis oli kõigi aegade NIZA madalaim (ATL) hind?
NIZA nägi ATL hinda summas 0.000041056269446749 USD.
Milline on NIZA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIZA kauplemismaht on $ 24.99K USD.
Kas NIZA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIZA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIZA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:02:08 (UTC+8)

Niza Global (NIZA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NIZA/USD kalkulaator

Summa

NIZA
NIZA
USD
USD

1 NIZA = 0.00006197 USD

Kauplemine: NIZA

NIZAUSDT
$0.00006197
$0.00006197$0.00006197
+0.12%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu