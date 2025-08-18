Niza Global (NIZA) reaalajas hind on $ 0.00006197. Viimase 24 tunni jooksul NIZA kaubeldud madalaim $ 0.00006141 ja kõrgeim $ 0.00006293 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIZAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.039299312880592206 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000041056269446749.
Lüliajalise tootluse osas on NIZA muutunud -1.37% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -0.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Niza Global (NIZA) – turuteave
$ 476.55K
$ 24.99K
$ 619.70K
7.69B
10,000,000,000
7,689,999,954
76.89%
ETH
Niza Global praegune turukapitalisatsioon on $ 476.55K$ 24.99K 24 tunnise kauplemismahuga. NIZA ringlev varu on 7.69B, mille koguvaru on 7689999954. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 619.70K.
Niza Global (NIZA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Niza Global tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000000866
+0.14%
30 päeva
$ -0.00000316
-4.86%
60 päeva
$ -0.00000222
-3.46%
90 päeva
$ -0.00001463
-19.10%
Niza Global Hinnamuutus täna
Täna registreeris NIZA muutuse $ +0.0000000866 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Niza Global 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000316 (-4.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Niza Global 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIZA $ -0.00000222 (-3.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Niza Global 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00001463 (-19.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Niza Global (NIZA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.
Niza Global on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Niza Global investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NIZA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Niza Global kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Niza Global ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Niza Global hinna ennustus (USD)
Kui palju on Niza Global (NIZA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Niza Global (NIZA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Niza Global nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Niza Global (NIZA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIZA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Niza Global (NIZA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Niza Global osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Niza Global osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.