Nigella Chain (NIGELLA) teave Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology. Ametlik veebisait: https://nigella.io/ Valge raamat: https://nigella.io/file/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.nigella.io/ Ostke NIGELLA kohe!

Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nigella Chain (NIGELLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 188.02M $ 188.02M $ 188.02M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.18M $ 84.18M $ 84.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 105.001 $ 105.001 $ 105.001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 $ 0.0500157372473887 Praegune hind: $ 0.4477 $ 0.4477 $ 0.4477 Lisateave Nigella Chain (NIGELLA) hinna kohta

Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIGELLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIGELLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIGELLA tokeni tokenoomikat, avastage NIGELLA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NIGELLA Kas olete huvitatud Nigella Chain (NIGELLA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NIGELLA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NIGELLA MEXC-ist osta!

Nigella Chain (NIGELLA) hinna ajalugu NIGELLA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NIGELLA hinna ajalugu kohe!

NIGELLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIGELLA võiks suunduda? Meie NIGELLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIGELLA tokeni hinna ennustust kohe!

