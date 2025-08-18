Nigella Chain (NIGELLA) reaalajas hind on $ 0.5405. Viimase 24 tunni jooksul NIGELLA kaubeldud madalaim $ 0.5118 ja kõrgeim $ 0.65 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIGELLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 102.54239819984525 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0500157372473887.
Lüliajalise tootluse osas on NIGELLA muutunud +1.90% viimase tunni jooksul, +2.91% 24 tunni vältel +12.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nigella Chain (NIGELLA) – turuteave
No.3853
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 235.21K
$ 235.21K$ 235.21K
$ 101.62M
$ 101.62M$ 101.62M
0.00
0.00 0.00
188,017,377
188,017,377 188,017,377
NIGELLA
Nigella Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 235.21K 24 tunnise kauplemismahuga. NIGELLA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 188017377. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Nigella Chain (NIGELLA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nigella Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.015292
+2.91%
30 päeva
$ +0.0041
+0.76%
60 päeva
$ +0.33
+156.76%
90 päeva
$ +0.1972
+57.44%
Nigella Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris NIGELLA muutuse $ +0.015292 (+2.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nigella Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0041 (+0.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nigella Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIGELLA $ +0.33 (+156.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nigella Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1972 (+57.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nigella Chain (NIGELLA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.
Nigella Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nigella Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NIGELLA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nigella Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nigella Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nigella Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nigella Chain (NIGELLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nigella Chain (NIGELLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nigella Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIGELLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nigella Chain (NIGELLA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nigella Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nigella Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.