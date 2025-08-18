Rohkem infot NIGELLA

Nigella Chain logo

Nigella Chain hind(NIGELLA)

1 NIGELLA/USD reaalajas hind:

$0.5408
+2.91%1D
USD
Nigella Chain (NIGELLA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Nigella Chain (NIGELLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5118
24 h madal
$ 0.65
24 h kõrge

$ 0.5118
$ 0.65
$ 102.54239819984525
$ 0.0500157372473887
+1.90%

+2.91%

+12.98%

+12.98%

Nigella Chain (NIGELLA) reaalajas hind on $ 0.5405. Viimase 24 tunni jooksul NIGELLA kaubeldud madalaim $ 0.5118 ja kõrgeim $ 0.65 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIGELLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 102.54239819984525 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0500157372473887.

Lüliajalise tootluse osas on NIGELLA muutunud +1.90% viimase tunni jooksul, +2.91% 24 tunni vältel +12.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nigella Chain (NIGELLA) – turuteave

No.3853

$ 0.00
$ 235.21K
$ 101.62M
0.00
188,017,377
NIGELLA

Nigella Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 235.21K 24 tunnise kauplemismahuga. NIGELLA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 188017377. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Nigella Chain (NIGELLA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Nigella Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.015292+2.91%
30 päeva$ +0.0041+0.76%
60 päeva$ +0.33+156.76%
90 päeva$ +0.1972+57.44%
Nigella Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris NIGELLA muutuse $ +0.015292 (+2.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Nigella Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0041 (+0.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Nigella Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIGELLA $ +0.33 (+156.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Nigella Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1972 (+57.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Nigella Chain (NIGELLA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Nigella Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Nigella Chain (NIGELLA)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Nigella Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nigella Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NIGELLA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Nigella Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nigella Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Nigella Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nigella Chain (NIGELLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nigella Chain (NIGELLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nigella Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nigella Chain hinna ennustust kohe!

Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika

Nigella Chain (NIGELLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIGELLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Nigella Chain (NIGELLA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Nigella Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nigella Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NIGELLA kohalike valuutade suhtes

1 Nigella Chain(NIGELLA)/VND
14,223.2575
1 Nigella Chain(NIGELLA)/AUD
A$0.82156
1 Nigella Chain(NIGELLA)/GBP
0.394565
1 Nigella Chain(NIGELLA)/EUR
0.459425
1 Nigella Chain(NIGELLA)/USD
$0.5405
1 Nigella Chain(NIGELLA)/MYR
RM2.275505
1 Nigella Chain(NIGELLA)/TRY
22.046995
1 Nigella Chain(NIGELLA)/JPY
¥79.4535
1 Nigella Chain(NIGELLA)/ARS
ARS$701.033905
1 Nigella Chain(NIGELLA)/RUB
43.083255
1 Nigella Chain(NIGELLA)/INR
47.299155
1 Nigella Chain(NIGELLA)/IDR
Rp8,717.740715
1 Nigella Chain(NIGELLA)/KRW
750.68964
1 Nigella Chain(NIGELLA)/PHP
30.565275
1 Nigella Chain(NIGELLA)/EGP
￡E.26.08453
1 Nigella Chain(NIGELLA)/BRL
R$2.9187
1 Nigella Chain(NIGELLA)/CAD
C$0.74589
1 Nigella Chain(NIGELLA)/BDT
65.63832
1 Nigella Chain(NIGELLA)/NGN
828.98647
1 Nigella Chain(NIGELLA)/UAH
22.274005
1 Nigella Chain(NIGELLA)/VES
Bs72.9675
1 Nigella Chain(NIGELLA)/CLP
$521.042
1 Nigella Chain(NIGELLA)/PKR
Rs153.11284
1 Nigella Chain(NIGELLA)/KZT
292.632105
1 Nigella Chain(NIGELLA)/THB
฿17.45815
1 Nigella Chain(NIGELLA)/TWD
NT$16.231215
1 Nigella Chain(NIGELLA)/AED
د.إ1.983635
1 Nigella Chain(NIGELLA)/CHF
Fr0.4324
1 Nigella Chain(NIGELLA)/HKD
HK$4.22671
1 Nigella Chain(NIGELLA)/AMD
֏206.61153
1 Nigella Chain(NIGELLA)/MAD
.د.م4.859095
1 Nigella Chain(NIGELLA)/MXN
$10.199235
1 Nigella Chain(NIGELLA)/PLN
1.96742
1 Nigella Chain(NIGELLA)/RON
лв2.33496
1 Nigella Chain(NIGELLA)/SEK
kr5.161775
1 Nigella Chain(NIGELLA)/BGN
лв0.902635
1 Nigella Chain(NIGELLA)/HUF
Ft182.4728
1 Nigella Chain(NIGELLA)/CZK
11.29645
1 Nigella Chain(NIGELLA)/KWD
د.ك0.1648525
1 Nigella Chain(NIGELLA)/ILS
1.821485
1 Nigella Chain(NIGELLA)/NOK
kr5.507695
1 Nigella Chain(NIGELLA)/NZD
$0.90804

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nigella Chain kohta

Kui palju on Nigella Chain (NIGELLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NIGELLA hind USD on 0.5405 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NIGELLA/USD hind?
Praegune hind NIGELLA/USD on $ 0.5405. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nigella Chain turukapitalisatsioon?
NIGELLA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NIGELLA ringlev varu?
NIGELLA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NIGELLA (ATH) hind?
NIGELLA saavutab ATH hinna summas 102.54239819984525 USD.
Mis oli kõigi aegade NIGELLA madalaim (ATL) hind?
NIGELLA nägi ATL hinda summas 0.0500157372473887 USD.
Milline on NIGELLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NIGELLA kauplemismaht on $ 235.21K USD.
Kas NIGELLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NIGELLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NIGELLA hinna ennustust.
2025-08-18

Nigella Chain (NIGELLA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

