Nibiru Chain (NIBI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nibiru Chain (NIBI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nibiru Chain (NIBI) teave Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Ametlik veebisait: https://www.nibiru.fi Plokiahela Explorer: https://nibiru.explorers.guru/

Nibiru Chain (NIBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nibiru Chain (NIBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.91M $ 6.91M $ 6.91M Koguvaru: $ 968.79M $ 968.79M $ 968.79M Ringlev varu: $ 761.32M $ 761.32M $ 761.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.61M $ 13.61M $ 13.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Praegune hind: $ 0.00907 $ 0.00907 $ 0.00907 Lisateave Nibiru Chain (NIBI) hinna kohta

Nibiru Chain (NIBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nibiru Chain (NIBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NIBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NIBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NIBI tokeni tokenoomikat, avastage NIBI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NIBI Kas olete huvitatud Nibiru Chain (NIBI) lisamisest oma portfooliosse?

Nibiru Chain (NIBI) hinna ajalugu NIBI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NIBI hinna ajalugu kohe!

NIBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NIBI võiks suunduda? Meie NIBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NIBI tokeni hinna ennustust kohe!

