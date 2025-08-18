Nibiru Chain (NIBI) reaalajas hind on $ 0.01024. Viimase 24 tunni jooksul NIBI kaubeldud madalaim $ 0.008913 ja kõrgeim $ 0.01024 näitab aktiivset turu volatiivsust. NIBIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9738086940154845 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00835135941009936.
Lüliajalise tootluse osas on NIBI muutunud +5.56% viimase tunni jooksul, +7.56% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nibiru Chain (NIBI) – turuteave
No.1298
$ 7.77M
$ 7.77M$ 7.77M
$ 257.01K
$ 257.01K$ 257.01K
$ 15.36M
$ 15.36M$ 15.36M
758.41M
758.41M 758.41M
1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
967,491,338.1695888
967,491,338.1695888 967,491,338.1695888
50.56%
NIBI
Nibiru Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 7.77M$ 257.01K 24 tunnise kauplemismahuga. NIBI ringlev varu on 758.41M, mille koguvaru on 967491338.1695888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.36M.
Nibiru Chain (NIBI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nibiru Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00071973
+7.56%
30 päeva
$ -0.00189
-15.59%
60 päeva
$ -0.00382
-27.17%
90 päeva
$ -0.00588
-36.48%
Nibiru Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris NIBI muutuse $ +0.00071973 (+7.56%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nibiru Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00189 (-15.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nibiru Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NIBI $ -0.00382 (-27.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nibiru Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00588 (-36.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.
Nibiru Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nibiru Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NIBI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nibiru Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nibiru Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nibiru Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nibiru Chain (NIBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nibiru Chain (NIBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nibiru Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nibiru Chain (NIBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NIBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nibiru Chain (NIBI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nibiru Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nibiru Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.