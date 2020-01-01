Gold Fever (NGL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gold Fever (NGL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gold Fever (NGL) teave Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate. Ametlik veebisait: https://goldfever.io/ Valge raamat: https://goldfeverwebadmin.s3.eu-central-1.amazonaws.com/GF_Whitepaper_V1_1ae931441a.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2653891204f463fb2a2f4f412564b19e955166ae Ostke NGL kohe!

Gold Fever (NGL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gold Fever (NGL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 54.89M $ 54.89M $ 54.89M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 485.77K $ 485.77K $ 485.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3742 $ 0.3742 $ 0.3742 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 $ 0.006298767142657136 Praegune hind: $ 0.00885 $ 0.00885 $ 0.00885 Lisateave Gold Fever (NGL) hinna kohta

Gold Fever (NGL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gold Fever (NGL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NGL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NGL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NGL tokeni tokenoomikat, avastage NGL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NGL Kas olete huvitatud Gold Fever (NGL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NGL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NGL MEXC-ist osta!

Gold Fever (NGL) hinna ajalugu NGL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NGL hinna ajalugu kohe!

NGL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NGL võiks suunduda? Meie NGL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NGL tokeni hinna ennustust kohe!

