Gold Fever (NGL) reaalajas hind on $ 0.00883. Viimase 24 tunni jooksul NGL kaubeldud madalaim $ 0.00883 ja kõrgeim $ 0.00883 näitab aktiivset turu volatiivsust. NGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.18414851647274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006298767142657136.
Lüliajalise tootluse osas on NGL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -41.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gold Fever (NGL) – turuteave
Gold Fever praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. NGL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 54889138. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Gold Fever (NGL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gold Fever tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00028
-3.08%
60 päeva
$ -0.00228
-20.53%
90 päeva
$ -0.00917
-50.95%
Gold Fever Hinnamuutus täna
Täna registreeris NGL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gold Fever 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00028 (-3.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gold Fever 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NGL $ -0.00228 (-20.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gold Fever 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00917 (-50.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gold Fever (NGL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.
Gold Fever on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gold Fever investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NGL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gold Fever kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gold Fever ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gold Fever hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gold Fever (NGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gold Fever (NGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gold Fever nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gold Fever (NGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gold Fever (NGL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gold Fever osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gold Fever osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.