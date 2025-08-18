Rohkem infot NGL

1 NGL/USD reaalajas hind:

Gold Fever (NGL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:50:06 (UTC+8)

Gold Fever (NGL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Gold Fever (NGL) reaalajas hind on $ 0.00883. Viimase 24 tunni jooksul NGL kaubeldud madalaim $ 0.00883 ja kõrgeim $ 0.00883 näitab aktiivset turu volatiivsust. NGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.18414851647274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006298767142657136.

Lüliajalise tootluse osas on NGL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -41.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gold Fever (NGL) – turuteave

No.4729

ETH

Gold Fever praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. NGL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 54889138. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Gold Fever (NGL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gold Fever tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00028-3.08%
60 päeva$ -0.00228-20.53%
90 päeva$ -0.00917-50.95%
Gold Fever Hinnamuutus täna

Täna registreeris NGL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gold Fever 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00028 (-3.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gold Fever 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NGL $ -0.00228 (-20.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gold Fever 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00917 (-50.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gold Fever (NGL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gold Fever hinnaajaloo lehte.

Mis on Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gold Fever investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NGL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gold Fever kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gold Fever ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gold Fever hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gold Fever (NGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gold Fever (NGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gold Fever nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gold Fever hinna ennustust kohe!

Gold Fever (NGL) tokenoomika

Gold Fever (NGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gold Fever (NGL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gold Fever osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gold Fever osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NGL kohalike valuutade suhtes

1 Gold Fever(NGL)/VND
232.36145
1 Gold Fever(NGL)/AUD
A$0.0134216
1 Gold Fever(NGL)/GBP
0.0064459
1 Gold Fever(NGL)/EUR
0.0075055
1 Gold Fever(NGL)/USD
$0.00883
1 Gold Fever(NGL)/MYR
RM0.0371743
1 Gold Fever(NGL)/TRY
0.3601757
1 Gold Fever(NGL)/JPY
¥1.29801
1 Gold Fever(NGL)/ARS
ARS$11.4525983
1 Gold Fever(NGL)/RUB
0.7038393
1 Gold Fever(NGL)/INR
0.7727133
1 Gold Fever(NGL)/IDR
Rp142.4193349
1 Gold Fever(NGL)/KRW
12.2638104
1 Gold Fever(NGL)/PHP
0.4993365
1 Gold Fever(NGL)/EGP
￡E.0.4261358
1 Gold Fever(NGL)/BRL
R$0.047682
1 Gold Fever(NGL)/CAD
C$0.0121854
1 Gold Fever(NGL)/BDT
1.0723152
1 Gold Fever(NGL)/NGN
13.5429242
1 Gold Fever(NGL)/UAH
0.3638843
1 Gold Fever(NGL)/VES
Bs1.19205
1 Gold Fever(NGL)/CLP
$8.51212
1 Gold Fever(NGL)/PKR
Rs2.5013624
1 Gold Fever(NGL)/KZT
4.7806503
1 Gold Fever(NGL)/THB
฿0.285209
1 Gold Fever(NGL)/TWD
NT$0.2651649
1 Gold Fever(NGL)/AED
د.إ0.0324061
1 Gold Fever(NGL)/CHF
Fr0.007064
1 Gold Fever(NGL)/HKD
HK$0.0690506
1 Gold Fever(NGL)/AMD
֏3.3753558
1 Gold Fever(NGL)/MAD
.د.م0.0793817
1 Gold Fever(NGL)/MXN
$0.1666221
1 Gold Fever(NGL)/PLN
0.0321412
1 Gold Fever(NGL)/RON
лв0.0381456
1 Gold Fever(NGL)/SEK
kr0.0843265
1 Gold Fever(NGL)/BGN
лв0.0147461
1 Gold Fever(NGL)/HUF
Ft2.981008
1 Gold Fever(NGL)/CZK
0.184547
1 Gold Fever(NGL)/KWD
د.ك0.00269315
1 Gold Fever(NGL)/ILS
0.0297571
1 Gold Fever(NGL)/NOK
kr0.0899777
1 Gold Fever(NGL)/NZD
$0.0148344

Gold Fever ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gold Fever võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gold Fever ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gold Fever kohta

Kui palju on Gold Fever (NGL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NGL hind USD on 0.00883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NGL/USD hind?
Praegune hind NGL/USD on $ 0.00883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gold Fever turukapitalisatsioon?
NGL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NGL ringlev varu?
NGL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NGL (ATH) hind?
NGL saavutab ATH hinna summas 10.18414851647274 USD.
Mis oli kõigi aegade NGL madalaim (ATL) hind?
NGL nägi ATL hinda summas 0.006298767142657136 USD.
Milline on NGL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NGL kauplemismaht on $ 0.00 USD.
Kas NGL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NGL hinna ennustust.
Gold Fever (NGL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

