Naga Coin (NGC) teave Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. Ametlik veebisait: https://nagacoin.io Valge raamat: https://docsend.com/view/srsg4zw Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 Ostke NGC kohe!

Naga Coin (NGC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Naga Coin (NGC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 630.29K $ 630.29K $ 630.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 Praegune hind: $ 0.00809 $ 0.00809 $ 0.00809 Lisateave Naga Coin (NGC) hinna kohta

Naga Coin (NGC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Naga Coin (NGC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NGC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NGC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NGC tokeni tokenoomikat, avastage NGC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NGC Kas olete huvitatud Naga Coin (NGC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NGC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NGC MEXC-ist osta!

Naga Coin (NGC) hinna ajalugu NGC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NGC hinna ajalugu kohe!

NGC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NGC võiks suunduda? Meie NGC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NGC tokeni hinna ennustust kohe!

