Naga Coin (NGC) reaalajas hind on $ 0.00791. Viimase 24 tunni jooksul NGC kaubeldud madalaim $ 0.00791 ja kõrgeim $ 0.00814 näitab aktiivset turu volatiivsust. NGCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.334139823913574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006448210368096589.
Lüliajalise tootluse osas on NGC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Naga Coin (NGC) – turuteave
Naga Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 41.00K 24 tunnise kauplemismahuga. NGC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 77910266.157691. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Naga Coin (NGC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Naga Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00321
-28.87%
60 päeva
$ -0.00814
-50.72%
90 päeva
$ -0.0021
-20.98%
Naga Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris NGC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Naga Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00321 (-28.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Naga Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NGC $ -0.00814 (-50.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Naga Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021 (-20.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Naga Coin (NGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.
Naga Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Naga Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NGC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Naga Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Naga Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Naga Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Naga Coin (NGC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naga Coin (NGC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naga Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Naga Coin (NGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Naga Coin (NGC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Naga Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Naga Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.