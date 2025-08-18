Rohkem infot NGC

NGC Hinnainfo

NGC Valge raamat

NGC Ametlik veebisait

NGC Tokenoomika

NGC Hinnaprognoos

NGC Ajalugu

NGC – ostujuhend

NGC-usaldusraha valuutakonverter

NGC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Naga Coin logo

Naga Coin hind(NGC)

1 NGC/USD reaalajas hind:

$0.00791
$0.00791$0.00791
0.00%1D
USD
Naga Coin (NGC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:32:19 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00791
$ 0.00791$ 0.00791
24 h madal
$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814
24 h kõrge

$ 0.00791
$ 0.00791$ 0.00791

$ 0.00814
$ 0.00814$ 0.00814

$ 4.334139823913574
$ 4.334139823913574$ 4.334139823913574

$ 0.006448210368096589
$ 0.006448210368096589$ 0.006448210368096589

0.00%

0.00%

-3.19%

-3.19%

Naga Coin (NGC) reaalajas hind on $ 0.00791. Viimase 24 tunni jooksul NGC kaubeldud madalaim $ 0.00791 ja kõrgeim $ 0.00814 näitab aktiivset turu volatiivsust. NGCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.334139823913574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006448210368096589.

Lüliajalise tootluse osas on NGC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Naga Coin (NGC) – turuteave

No.5677

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 41.00K
$ 41.00K$ 41.00K

$ 616.27K
$ 616.27K$ 616.27K

0.00
0.00 0.00

77,910,266.157691
77,910,266.157691 77,910,266.157691

ETH

Naga Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 41.00K 24 tunnise kauplemismahuga. NGC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 77910266.157691. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Naga Coin (NGC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Naga Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00321-28.87%
60 päeva$ -0.00814-50.72%
90 päeva$ -0.0021-20.98%
Naga Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris NGC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Naga Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00321 (-28.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Naga Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NGC $ -0.00814 (-50.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Naga Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0021 (-20.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Naga Coin (NGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Naga Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Naga Coin (NGC)

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Naga Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NGC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Naga Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Naga Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Naga Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Naga Coin (NGC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naga Coin (NGC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naga Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Naga Coin hinna ennustust kohe!

Naga Coin (NGC) tokenoomika

Naga Coin (NGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Naga Coin (NGC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Naga Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Naga Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NGC kohalike valuutade suhtes

1 Naga Coin(NGC)/VND
208.15165
1 Naga Coin(NGC)/AUD
A$0.0120232
1 Naga Coin(NGC)/GBP
0.0057743
1 Naga Coin(NGC)/EUR
0.0067235
1 Naga Coin(NGC)/USD
$0.00791
1 Naga Coin(NGC)/MYR
RM0.0333011
1 Naga Coin(NGC)/TRY
0.3226489
1 Naga Coin(NGC)/JPY
¥1.16277
1 Naga Coin(NGC)/ARS
ARS$10.2593491
1 Naga Coin(NGC)/RUB
0.6305061
1 Naga Coin(NGC)/INR
0.6922041
1 Naga Coin(NGC)/IDR
Rp127.5806273
1 Naga Coin(NGC)/KRW
10.9860408
1 Naga Coin(NGC)/PHP
0.4473105
1 Naga Coin(NGC)/EGP
￡E.0.3817366
1 Naga Coin(NGC)/BRL
R$0.042714
1 Naga Coin(NGC)/CAD
C$0.0109158
1 Naga Coin(NGC)/BDT
0.9605904
1 Naga Coin(NGC)/NGN
12.1318834
1 Naga Coin(NGC)/UAH
0.3259711
1 Naga Coin(NGC)/VES
Bs1.06785
1 Naga Coin(NGC)/CLP
$7.62524
1 Naga Coin(NGC)/PKR
Rs2.2407448
1 Naga Coin(NGC)/KZT
4.2825531
1 Naga Coin(NGC)/THB
฿0.255493
1 Naga Coin(NGC)/TWD
NT$0.2375373
1 Naga Coin(NGC)/AED
د.إ0.0290297
1 Naga Coin(NGC)/CHF
Fr0.006328
1 Naga Coin(NGC)/HKD
HK$0.0618562
1 Naga Coin(NGC)/AMD
֏3.0236766
1 Naga Coin(NGC)/MAD
.د.م0.0711109
1 Naga Coin(NGC)/MXN
$0.1492617
1 Naga Coin(NGC)/PLN
0.0287924
1 Naga Coin(NGC)/RON
лв0.0341712
1 Naga Coin(NGC)/SEK
kr0.0755405
1 Naga Coin(NGC)/BGN
лв0.0132097
1 Naga Coin(NGC)/HUF
Ft2.670416
1 Naga Coin(NGC)/CZK
0.165319
1 Naga Coin(NGC)/KWD
د.ك0.00241255
1 Naga Coin(NGC)/ILS
0.0266567
1 Naga Coin(NGC)/NOK
kr0.0806029
1 Naga Coin(NGC)/NZD
$0.0132888

Naga Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Naga Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Naga Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Naga Coin kohta

Kui palju on Naga Coin (NGC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NGC hind USD on 0.00791 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NGC/USD hind?
Praegune hind NGC/USD on $ 0.00791. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Naga Coin turukapitalisatsioon?
NGC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NGC ringlev varu?
NGC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NGC (ATH) hind?
NGC saavutab ATH hinna summas 4.334139823913574 USD.
Mis oli kõigi aegade NGC madalaim (ATL) hind?
NGC nägi ATL hinda summas 0.006448210368096589 USD.
Milline on NGC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NGC kauplemismaht on $ 41.00K USD.
Kas NGC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NGC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NGC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:32:19 (UTC+8)

Naga Coin (NGC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NGC/USD kalkulaator

Summa

NGC
NGC
USD
USD

1 NGC = 0.00791 USD

Kauplemine: NGC

NGCUSDT
$0.00791
$0.00791$0.00791
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu