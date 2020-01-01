NFT Combining (NFTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFT Combining (NFTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFT Combining (NFTC) teave NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. Ametlik veebisait: https://www.nftcombining.com/ Valge raamat: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 Ostke NFTC kohe!

NFT Combining (NFTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT Combining (NFTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.01K $ 94.01K $ 94.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00011606 $ 0.00011606 $ 0.00011606 Lisateave NFT Combining (NFTC) hinna kohta

NFT Combining (NFTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT Combining (NFTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTC tokeni tokenoomikat, avastage NFTC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NFTC Kas olete huvitatud NFT Combining (NFTC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NFTC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NFTC MEXC-ist osta!

NFT Combining (NFTC) hinna ajalugu NFTC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NFTC hinna ajalugu kohe!

NFTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTC võiks suunduda? Meie NFTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTC tokeni hinna ennustust kohe!

