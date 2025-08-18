NFT Combining (NFTC) reaalajas hind on $ 0.00011522. Viimase 24 tunni jooksul NFTC kaubeldud madalaim $ 0.00011522 ja kõrgeim $ 0.00011622 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on NFTC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NFT Combining (NFTC) – turuteave
$ 2.31
$ 93.33K
810,000,000
BSC
NFT Combining praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.31 24 tunnise kauplemismahuga. NFTC ringlev varu on --, mille koguvaru on 810000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
NFT Combining (NFTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NFT Combining tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00008492
-42.44%
60 päeva
$ -0.00010441
-47.54%
90 päeva
$ -0.00034473
-74.95%
NFT Combining Hinnamuutus täna
Täna registreeris NFTC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NFT Combining 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008492 (-42.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NFT Combining 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NFTC $ -0.00010441 (-47.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NFT Combining 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00034473 (-74.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NFT Combining (NFTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.
NFT Combining on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Combining investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NFTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Combining kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Combining ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NFT Combining hinna ennustus (USD)
Kui palju on NFT Combining (NFTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Combining (NFTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Combining nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NFT Combining (NFTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NFT Combining (NFTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NFT Combining osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Combining osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.