NFT Combining logo

NFT Combining hind(NFTC)

1 NFTC/USD reaalajas hind:

$0.00011522
0.00%1D
USD
NFT Combining (NFTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:41:39 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00011522
24 h madal
$ 0.00011622
24 h kõrge

$ 0.00011522
$ 0.00011622
--
--
0.00%

0.00%

+3.41%

+3.41%

NFT Combining (NFTC) reaalajas hind on $ 0.00011522. Viimase 24 tunni jooksul NFTC kaubeldud madalaim $ 0.00011522 ja kõrgeim $ 0.00011622 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFTCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on NFTC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NFT Combining (NFTC) – turuteave

--
$ 2.31
$ 93.33K
--
810,000,000
BSC

NFT Combining praegune turukapitalisatsioon on -- $ 2.31 24 tunnise kauplemismahuga. NFTC ringlev varu on --, mille koguvaru on 810000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NFT Combining (NFTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NFT Combining tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00008492-42.44%
60 päeva$ -0.00010441-47.54%
90 päeva$ -0.00034473-74.95%
NFT Combining Hinnamuutus täna

Täna registreeris NFTC muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NFT Combining 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008492 (-42.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NFT Combining 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NFTC $ -0.00010441 (-47.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NFT Combining 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00034473 (-74.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NFT Combining (NFTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NFT Combining hinnaajaloo lehte.

Mis on NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NFT Combining investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NFTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NFT Combining kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NFT Combining ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NFT Combining hinna ennustus (USD)

Kui palju on NFT Combining (NFTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NFT Combining (NFTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NFT Combining nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NFT Combining hinna ennustust kohe!

NFT Combining (NFTC) tokenoomika

NFT Combining (NFTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NFT Combining (NFTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NFT Combining osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NFT Combining osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NFTC kohalike valuutade suhtes

1 NFT Combining(NFTC)/VND
3.0320143
1 NFT Combining(NFTC)/AUD
A$0.0001751344
1 NFT Combining(NFTC)/GBP
0.0000841106
1 NFT Combining(NFTC)/EUR
0.000097937
1 NFT Combining(NFTC)/USD
$0.00011522
1 NFT Combining(NFTC)/MYR
RM0.0004850762
1 NFT Combining(NFTC)/TRY
0.0046998238
1 NFT Combining(NFTC)/JPY
¥0.01693734
1 NFT Combining(NFTC)/ARS
ARS$0.1494414922
1 NFT Combining(NFTC)/RUB
0.0091841862
1 NFT Combining(NFTC)/INR
0.0100829022
1 NFT Combining(NFTC)/IDR
Rp1.8583868366
1 NFT Combining(NFTC)/KRW
0.1600267536
1 NFT Combining(NFTC)/PHP
0.006515691
1 NFT Combining(NFTC)/EGP
￡E.0.0055605172
1 NFT Combining(NFTC)/BRL
R$0.000622188
1 NFT Combining(NFTC)/CAD
C$0.0001590036
1 NFT Combining(NFTC)/BDT
0.0139923168
1 NFT Combining(NFTC)/NGN
0.1767175228
1 NFT Combining(NFTC)/UAH
0.0047482162
1 NFT Combining(NFTC)/VES
Bs0.0155547
1 NFT Combining(NFTC)/CLP
$0.11107208
1 NFT Combining(NFTC)/PKR
Rs0.0326395216
1 NFT Combining(NFTC)/KZT
0.0623812602
1 NFT Combining(NFTC)/THB
฿0.0037319758
1 NFT Combining(NFTC)/TWD
NT$0.0034600566
1 NFT Combining(NFTC)/AED
د.إ0.0004228574
1 NFT Combining(NFTC)/CHF
Fr0.000092176
1 NFT Combining(NFTC)/HKD
HK$0.0009010204
1 NFT Combining(NFTC)/AMD
֏0.0440439972
1 NFT Combining(NFTC)/MAD
.د.م0.0010358278
1 NFT Combining(NFTC)/MXN
$0.0021742014
1 NFT Combining(NFTC)/PLN
0.0004194008
1 NFT Combining(NFTC)/RON
лв0.0004977504
1 NFT Combining(NFTC)/SEK
kr0.001100351
1 NFT Combining(NFTC)/BGN
лв0.0001924174
1 NFT Combining(NFTC)/HUF
Ft0.038898272
1 NFT Combining(NFTC)/CZK
0.002408098
1 NFT Combining(NFTC)/KWD
د.ك0.0000351421
1 NFT Combining(NFTC)/ILS
0.0003882914
1 NFT Combining(NFTC)/NOK
kr0.0011740918
1 NFT Combining(NFTC)/NZD
$0.0001935696

NFT Combining ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NFT Combining võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NFT Combining ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NFT Combining kohta

Kui palju on NFT Combining (NFTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFTC hind USD on 0.00011522 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFTC/USD hind?
Praegune hind NFTC/USD on $ 0.00011522. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NFT Combining turukapitalisatsioon?
NFTC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFTC ringlev varu?
NFTC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFTC (ATH) hind?
NFTC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NFTC madalaim (ATL) hind?
NFTC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NFTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFTC kauplemismaht on $ 2.31 USD.
Kas NFTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:41:39 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

