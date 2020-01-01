NFT Ai (NFTAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NFT Ai (NFTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NFT Ai (NFTAI) teave NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Ametlik veebisait: https://nftai.live/ Valge raamat: https://nftai.live/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY Ostke NFTAI kohe!

NFT Ai (NFTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NFT Ai (NFTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 318.20K $ 318.20K $ 318.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0003182 $ 0.0003182 $ 0.0003182 Lisateave NFT Ai (NFTAI) hinna kohta

NFT Ai (NFTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NFT Ai (NFTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFTAI tokeni tokenoomikat, avastage NFTAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NFTAI Kas olete huvitatud NFT Ai (NFTAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NFTAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NFTAI MEXC-ist osta!

NFT Ai (NFTAI) hinna ajalugu NFTAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NFTAI hinna ajalugu kohe!

NFTAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFTAI võiks suunduda? Meie NFTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFTAI tokeni hinna ennustust kohe!

