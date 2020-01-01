Edu3Labs (NFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Edu3Labs (NFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Edu3Labs (NFE) teave Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone. Ametlik veebisait: https://about.edu3labs.com/ Valge raamat: https://docs.edu3labs.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a Ostke NFE kohe!

Edu3Labs (NFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Edu3Labs (NFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.30K $ 81.30K $ 81.30K Koguvaru: $ 899.60M $ 899.60M $ 899.60M Ringlev varu: $ 104.38M $ 104.38M $ 104.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 701.01K $ 701.01K $ 701.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.37089 $ 0.37089 $ 0.37089 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 $ 0.00068463368763056 Praegune hind: $ 0.0007789 $ 0.0007789 $ 0.0007789 Lisateave Edu3Labs (NFE) hinna kohta

Edu3Labs (NFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Edu3Labs (NFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFE tokeni tokenoomikat, avastage NFE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NFE Kas olete huvitatud Edu3Labs (NFE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NFE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NFE MEXC-ist osta!

Edu3Labs (NFE) hinna ajalugu NFE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NFE hinna ajalugu kohe!

NFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFE võiks suunduda? Meie NFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!