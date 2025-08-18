Rohkem infot NFE

Edu3Labs hind(NFE)

1 NFE/USD reaalajas hind:

$0.000805
-0.59%1D
USD
Edu3Labs (NFE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:01:47 (UTC+8)

Edu3Labs (NFE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0008027
24 h madal
$ 0.0008112
24 h kõrge

$ 0.0008027
$ 0.0008112
$ 0.35603402476610446
$ 0.00068463368763056
+0.03%

-0.59%

+8.84%

+8.84%

Edu3Labs (NFE) reaalajas hind on $ 0.0008048. Viimase 24 tunni jooksul NFE kaubeldud madalaim $ 0.0008027 ja kõrgeim $ 0.0008112 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35603402476610446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00068463368763056.

Lüliajalise tootluse osas on NFE muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel +8.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Edu3Labs (NFE) – turuteave

No.2917

$ 84.00K
$ 41.54K
$ 724.32K
104.38M
900,000,000
899,599,999.28
11.59%

BSC

Edu3Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 84.00K $ 41.54K 24 tunnise kauplemismahuga. NFE ringlev varu on 104.38M, mille koguvaru on 899599999.28. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 724.32K.

Edu3Labs (NFE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Edu3Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000004778-0.59%
30 päeva$ -0.0000854-9.60%
60 päeva$ -0.0000452-5.32%
90 päeva$ -0.0007452-48.08%
Edu3Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris NFE muutuse $ -0.000004778 (-0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Edu3Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000854 (-9.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Edu3Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NFE $ -0.0000452 (-5.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Edu3Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007452 (-48.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Edu3Labs (NFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Edu3Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Edu3Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edu3Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Edu3Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Edu3Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Edu3Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edu3Labs (NFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edu3Labs (NFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edu3Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Edu3Labs hinna ennustust kohe!

Edu3Labs (NFE) tokenoomika

Edu3Labs (NFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Edu3Labs (NFE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Edu3Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Edu3Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NFE kohalike valuutade suhtes

1 Edu3Labs(NFE)/VND
21.178312
1 Edu3Labs(NFE)/AUD
A$0.001231344
1 Edu3Labs(NFE)/GBP
0.000587504
1 Edu3Labs(NFE)/EUR
0.00068408
1 Edu3Labs(NFE)/USD
$0.0008048
1 Edu3Labs(NFE)/MYR
RM0.003388208
1 Edu3Labs(NFE)/TRY
0.032827792
1 Edu3Labs(NFE)/JPY
¥0.1183056
1 Edu3Labs(NFE)/ARS
ARS$1.042481584
1 Edu3Labs(NFE)/RUB
0.06410232
1 Edu3Labs(NFE)/INR
0.070428048
1 Edu3Labs(NFE)/IDR
Rp12.980643344
1 Edu3Labs(NFE)/KRW
1.117770624
1 Edu3Labs(NFE)/PHP
0.04551144
1 Edu3Labs(NFE)/EGP
￡E.0.038807456
1 Edu3Labs(NFE)/BRL
R$0.00434592
1 Edu3Labs(NFE)/CAD
C$0.001110624
1 Edu3Labs(NFE)/BDT
0.097734912
1 Edu3Labs(NFE)/NGN
1.234353952
1 Edu3Labs(NFE)/UAH
0.033165808
1 Edu3Labs(NFE)/VES
Bs0.108648
1 Edu3Labs(NFE)/CLP
$0.7758272
1 Edu3Labs(NFE)/PKR
Rs0.227983744
1 Edu3Labs(NFE)/KZT
0.435726768
1 Edu3Labs(NFE)/THB
฿0.026043328
1 Edu3Labs(NFE)/TWD
NT$0.024168144
1 Edu3Labs(NFE)/AED
د.إ0.002953616
1 Edu3Labs(NFE)/CHF
Fr0.00064384
1 Edu3Labs(NFE)/HKD
HK$0.006293536
1 Edu3Labs(NFE)/AMD
֏0.307642848
1 Edu3Labs(NFE)/MAD
.د.م0.007235152
1 Edu3Labs(NFE)/MXN
$0.015073904
1 Edu3Labs(NFE)/PLN
0.002921424
1 Edu3Labs(NFE)/RON
лв0.003476736
1 Edu3Labs(NFE)/SEK
kr0.007669744
1 Edu3Labs(NFE)/BGN
лв0.001344016
1 Edu3Labs(NFE)/HUF
Ft0.271523424
1 Edu3Labs(NFE)/CZK
0.016828368
1 Edu3Labs(NFE)/KWD
د.ك0.000245464
1 Edu3Labs(NFE)/ILS
0.002712176
1 Edu3Labs(NFE)/NOK
kr0.008176768
1 Edu3Labs(NFE)/NZD
$0.001352064

Edu3Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Edu3Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Edu3Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edu3Labs kohta

Kui palju on Edu3Labs (NFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFE hind USD on 0.0008048 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFE/USD hind?
Praegune hind NFE/USD on $ 0.0008048. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Edu3Labs turukapitalisatsioon?
NFE turukapitalisatsioon on $ 84.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFE ringlev varu?
NFE ringlev varu on 104.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFE (ATH) hind?
NFE saavutab ATH hinna summas 0.35603402476610446 USD.
Mis oli kõigi aegade NFE madalaim (ATL) hind?
NFE nägi ATL hinda summas 0.00068463368763056 USD.
Milline on NFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFE kauplemismaht on $ 41.54K USD.
Kas NFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFE hinna ennustust.
2025-08-18 04:01:47 (UTC+8)

Edu3Labs (NFE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

