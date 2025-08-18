Edu3Labs (NFE) reaalajas hind on $ 0.0008048. Viimase 24 tunni jooksul NFE kaubeldud madalaim $ 0.0008027 ja kõrgeim $ 0.0008112 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.35603402476610446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00068463368763056.
Lüliajalise tootluse osas on NFE muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel +8.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Edu3Labs (NFE) – turuteave
Edu3Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 84.00K$ 41.54K 24 tunnise kauplemismahuga. NFE ringlev varu on 104.38M, mille koguvaru on 899599999.28. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 724.32K.
Edu3Labs (NFE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Edu3Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000004778
-0.59%
30 päeva
$ -0.0000854
-9.60%
60 päeva
$ -0.0000452
-5.32%
90 päeva
$ -0.0007452
-48.08%
Edu3Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris NFE muutuse $ -0.000004778 (-0.59%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Edu3Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000854 (-9.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Edu3Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NFE $ -0.0000452 (-5.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Edu3Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007452 (-48.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Edu3Labs (NFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.
Edu3Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edu3Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Edu3Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Edu3Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Edu3Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Edu3Labs (NFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edu3Labs (NFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edu3Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Edu3Labs (NFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
