Nexo (NEXO) teave Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Ametlik veebisait: https://nexo.com Valge raamat: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Ostke NEXO kohe!

Nexo (NEXO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nexo (NEXO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 818.54M $ 818.54M $ 818.54M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Praegune hind: $ 1.2668 $ 1.2668 $ 1.2668 Lisateave Nexo (NEXO) hinna kohta

Nexo (NEXO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nexo (NEXO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEXO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEXO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEXO tokeni tokenoomikat, avastage NEXO tokeni reaalajas hinda!

Nexo (NEXO) hinna ajalugu NEXO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEXO hinna ajalugu kohe!

NEXO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEXO võiks suunduda? Meie NEXO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEXO tokeni hinna ennustust kohe!

