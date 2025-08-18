Mis on NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NEWM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida NEWM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEWM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEWM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEWM (NEWM) tokenoomika

NEWM (NEWM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEWM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEWM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on NEWM (NEWM) tänapäeval väärt? Reaalajas NEWM hind USD on 0.0003793 USD. Milline on praegune NEWM/USD hind? $ 0.0003793. Milline on NEWM turukapitalisatsioon? NEWM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on NEWM ringlev varu? NEWM ringlev varu on 0.00 USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWM (ATH) hind? NEWM saavutab ATH hinna summas 0.02497993524179633 USD. Mis oli kõigi aegade NEWM madalaim (ATL) hind? NEWM nägi ATL hinda summas 0.000212896807203877 USD. Milline on NEWM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEWM kauplemismaht on $ 45.65K USD.

