Rohkem infot NEWM

NEWM Hinnainfo

NEWM Valge raamat

NEWM Ametlik veebisait

NEWM Tokenoomika

NEWM Hinnaprognoos

NEWM Ajalugu

NEWM – ostujuhend

NEWM-usaldusraha valuutakonverter

NEWM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

NEWM logo

NEWM hind(NEWM)

1 NEWM/USD reaalajas hind:

$0.0003793
$0.0003793$0.0003793
-0.68%1D
USD
NEWM (NEWM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:41:29 (UTC+8)

NEWM (NEWM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000341
$ 0.000341$ 0.000341
24 h madal
$ 0.0003833
$ 0.0003833$ 0.0003833
24 h kõrge

$ 0.000341
$ 0.000341$ 0.000341

$ 0.0003833
$ 0.0003833$ 0.0003833

$ 0.02497993524179633
$ 0.02497993524179633$ 0.02497993524179633

$ 0.000212896807203877
$ 0.000212896807203877$ 0.000212896807203877

0.00%

-0.67%

+28.96%

+28.96%

NEWM (NEWM) reaalajas hind on $ 0.0003793. Viimase 24 tunni jooksul NEWM kaubeldud madalaim $ 0.000341 ja kõrgeim $ 0.0003833 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEWMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02497993524179633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000212896807203877.

Lüliajalise tootluse osas on NEWM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +28.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NEWM (NEWM) – turuteave

No.5102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.65K
$ 45.65K$ 45.65K

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

0.00
0.00 0.00

9,735,033,900
9,735,033,900 9,735,033,900

9,735,033,900
9,735,033,900 9,735,033,900

0.00%

ADA

NEWM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 45.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NEWM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 9735033900. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.69M.

NEWM (NEWM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NEWM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000002597-0.67%
30 päeva$ +0.0000318+9.15%
60 päeva$ -0.0000057-1.49%
90 päeva$ -0.0002077-35.39%
NEWM Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEWM muutuse $ -0.000002597 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NEWM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000318 (+9.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NEWM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEWM $ -0.0000057 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NEWM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002077 (-35.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NEWM (NEWM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NEWM hinnaajaloo lehte.

Mis on NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NEWM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEWM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NEWM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NEWM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEWM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NEWM hinna ennustus (USD)

Kui palju on NEWM (NEWM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEWM (NEWM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEWM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NEWM hinna ennustust kohe!

NEWM (NEWM) tokenoomika

NEWM (NEWM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NEWM (NEWM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NEWM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEWM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEWM kohalike valuutade suhtes

1 NEWM(NEWM)/VND
9.9812795
1 NEWM(NEWM)/AUD
A$0.000576536
1 NEWM(NEWM)/GBP
0.000276889
1 NEWM(NEWM)/EUR
0.000322405
1 NEWM(NEWM)/USD
$0.0003793
1 NEWM(NEWM)/MYR
RM0.001596853
1 NEWM(NEWM)/TRY
0.015471647
1 NEWM(NEWM)/JPY
¥0.0557571
1 NEWM(NEWM)/ARS
ARS$0.491955893
1 NEWM(NEWM)/RUB
0.030234003
1 NEWM(NEWM)/INR
0.033192543
1 NEWM(NEWM)/IDR
Rp6.117741079
1 NEWM(NEWM)/KRW
0.526802184
1 NEWM(NEWM)/PHP
0.021449415
1 NEWM(NEWM)/EGP
￡E.0.018305018
1 NEWM(NEWM)/BRL
R$0.00204822
1 NEWM(NEWM)/CAD
C$0.000523434
1 NEWM(NEWM)/BDT
0.046062192
1 NEWM(NEWM)/NGN
0.581747582
1 NEWM(NEWM)/UAH
0.015630953
1 NEWM(NEWM)/VES
Bs0.0512055
1 NEWM(NEWM)/CLP
$0.3656452
1 NEWM(NEWM)/PKR
Rs0.107448104
1 NEWM(NEWM)/KZT
0.205356813
1 NEWM(NEWM)/THB
฿0.012285527
1 NEWM(NEWM)/TWD
NT$0.011390379
1 NEWM(NEWM)/AED
د.إ0.001392031
1 NEWM(NEWM)/CHF
Fr0.00030344
1 NEWM(NEWM)/HKD
HK$0.002966126
1 NEWM(NEWM)/AMD
֏0.144991218
1 NEWM(NEWM)/MAD
.د.م0.003409907
1 NEWM(NEWM)/MXN
$0.007157391
1 NEWM(NEWM)/PLN
0.001380652
1 NEWM(NEWM)/RON
лв0.001638576
1 NEWM(NEWM)/SEK
kr0.003622315
1 NEWM(NEWM)/BGN
лв0.000633431
1 NEWM(NEWM)/HUF
Ft0.12805168
1 NEWM(NEWM)/CZK
0.00792737
1 NEWM(NEWM)/KWD
د.ك0.0001156865
1 NEWM(NEWM)/ILS
0.001278241
1 NEWM(NEWM)/NOK
kr0.003865067
1 NEWM(NEWM)/NZD
$0.000637224

NEWM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NEWM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NEWM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NEWM kohta

Kui palju on NEWM (NEWM) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEWM hind USD on 0.0003793 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEWM/USD hind?
Praegune hind NEWM/USD on $ 0.0003793. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NEWM turukapitalisatsioon?
NEWM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEWM ringlev varu?
NEWM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEWM (ATH) hind?
NEWM saavutab ATH hinna summas 0.02497993524179633 USD.
Mis oli kõigi aegade NEWM madalaim (ATL) hind?
NEWM nägi ATL hinda summas 0.000212896807203877 USD.
Milline on NEWM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEWM kauplemismaht on $ 45.65K USD.
Kas NEWM sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEWM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEWM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:41:29 (UTC+8)

NEWM (NEWM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

NEWM/USD kalkulaator

Summa

NEWM
NEWM
USD
USD

1 NEWM = 0.0003793 USD

Kauplemine: NEWM

NEWMUSDT
$0.0003793
$0.0003793$0.0003793
-0.67%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu