NEWM (NEWM) reaalajas hind on $ 0.0003793. Viimase 24 tunni jooksul NEWM kaubeldud madalaim $ 0.000341 ja kõrgeim $ 0.0003833 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEWMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02497993524179633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000212896807203877.
Lüliajalise tootluse osas on NEWM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +28.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NEWM (NEWM) – turuteave
NEWM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 45.65K 24 tunnise kauplemismahuga. NEWM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 9735033900. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.69M.
NEWM (NEWM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NEWM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002597
-0.67%
30 päeva
$ +0.0000318
+9.15%
60 päeva
$ -0.0000057
-1.49%
90 päeva
$ -0.0002077
-35.39%
NEWM Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEWM muutuse $ -0.000002597 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NEWM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000318 (+9.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NEWM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEWM $ -0.0000057 (-1.49%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NEWM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002077 (-35.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NEWM (NEWM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.
NEWM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NEWM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NEWM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse NEWM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NEWM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
NEWM hinna ennustus (USD)
Kui palju on NEWM (NEWM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NEWM (NEWM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NEWM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
NEWM (NEWM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEWM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
NEWM (NEWM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas NEWM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NEWM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.