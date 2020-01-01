NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NeuroWeb AI (NEURO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NeuroWeb AI (NEURO) teave NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. Ametlik veebisait: https://neuroweb.ai/ Valge raamat: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token Plokiahela Explorer: https://neuroweb.subscan.io/ Ostke NEURO kohe!

NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NeuroWeb AI (NEURO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.47M $ 17.47M $ 17.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 Praegune hind: $ 0.01747 $ 0.01747 $ 0.01747 Lisateave NeuroWeb AI (NEURO) hinna kohta

NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEURO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEURO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEURO tokeni tokenoomikat, avastage NEURO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NEURO Kas olete huvitatud NeuroWeb AI (NEURO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NEURO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas NEURO MEXC-ist osta!

NeuroWeb AI (NEURO) hinna ajalugu NEURO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage NEURO hinna ajalugu kohe!

NEURO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEURO võiks suunduda? Meie NEURO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEURO tokeni hinna ennustust kohe!

