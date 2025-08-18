Rohkem infot NEURO

$0.01832
$0.01832$0.01832
-1.13%1D
NeuroWeb AI (NEURO) reaalajas hinnagraafik
NeuroWeb AI (NEURO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01711
$ 0.01711$ 0.01711
24 h madal
$ 0.01901
$ 0.01901$ 0.01901
24 h kõrge

$ 0.01711
$ 0.01711$ 0.01711

$ 0.01901
$ 0.01901$ 0.01901

$ 0.2545440843600831
$ 0.2545440843600831$ 0.2545440843600831

$ 0.01079394860652428
$ 0.01079394860652428$ 0.01079394860652428

0.00%

-1.13%

-5.52%

-5.52%

NeuroWeb AI (NEURO) reaalajas hind on $ 0.01832. Viimase 24 tunni jooksul NEURO kaubeldud madalaim $ 0.01711 ja kõrgeim $ 0.01901 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEUROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2545440843600831 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01079394860652428.

Lüliajalise tootluse osas on NEURO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NeuroWeb AI (NEURO) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 31.44K
$ 31.44K$ 31.44K

$ 18.32M
$ 18.32M$ 18.32M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

548,749,977
548,749,977 548,749,977

NeuroWeb AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 31.44K 24 tunnise kauplemismahuga. NEURO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 548749977. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.32M.

NeuroWeb AI (NEURO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NeuroWeb AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002094-1.13%
30 päeva$ -0.00237-11.46%
60 päeva$ +0.00154+9.17%
90 päeva$ -0.00277-13.14%
NeuroWeb AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris NEURO muutuse $ -0.0002094 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NeuroWeb AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00237 (-11.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NeuroWeb AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEURO $ +0.00154 (+9.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NeuroWeb AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00277 (-13.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NeuroWeb AI (NEURO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NeuroWeb AI hinnaajaloo lehte.

Mis on NeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NeuroWeb AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida NEURO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NeuroWeb AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NeuroWeb AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NeuroWeb AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NeuroWeb AI (NEURO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NeuroWeb AI (NEURO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NeuroWeb AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NeuroWeb AI hinna ennustust kohe!

NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika

NeuroWeb AI (NEURO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NEURO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NeuroWeb AI (NEURO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NeuroWeb AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NeuroWeb AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NEURO kohalike valuutade suhtes

1 NeuroWeb AI(NEURO)/VND
482.0908
1 NeuroWeb AI(NEURO)/AUD
A$0.0280296
1 NeuroWeb AI(NEURO)/GBP
0.0133736
1 NeuroWeb AI(NEURO)/EUR
0.015572
1 NeuroWeb AI(NEURO)/USD
$0.01832
1 NeuroWeb AI(NEURO)/MYR
RM0.0771272
1 NeuroWeb AI(NEURO)/TRY
0.748372
1 NeuroWeb AI(NEURO)/JPY
¥2.69304
1 NeuroWeb AI(NEURO)/ARS
ARS$23.7304456
1 NeuroWeb AI(NEURO)/RUB
1.4590048
1 NeuroWeb AI(NEURO)/INR
1.6031832
1 NeuroWeb AI(NEURO)/IDR
Rp295.4838296
1 NeuroWeb AI(NEURO)/KRW
25.4442816
1 NeuroWeb AI(NEURO)/PHP
1.0402096
1 NeuroWeb AI(NEURO)/EGP
￡E.0.8833904
1 NeuroWeb AI(NEURO)/BRL
R$0.098928
1 NeuroWeb AI(NEURO)/CAD
C$0.0252816
1 NeuroWeb AI(NEURO)/BDT
2.2223992
1 NeuroWeb AI(NEURO)/NGN
28.0550648
1 NeuroWeb AI(NEURO)/UAH
0.7549672
1 NeuroWeb AI(NEURO)/VES
Bs2.4732
1 NeuroWeb AI(NEURO)/CLP
$17.62384
1 NeuroWeb AI(NEURO)/PKR
Rs5.1852928
1 NeuroWeb AI(NEURO)/KZT
9.9080056
1 NeuroWeb AI(NEURO)/THB
฿0.5928352
1 NeuroWeb AI(NEURO)/TWD
NT$0.5501496
1 NeuroWeb AI(NEURO)/AED
د.إ0.0672344
1 NeuroWeb AI(NEURO)/CHF
Fr0.014656
1 NeuroWeb AI(NEURO)/HKD
HK$0.1432624
1 NeuroWeb AI(NEURO)/AMD
֏7.005568
1 NeuroWeb AI(NEURO)/MAD
.د.م0.1646968
1 NeuroWeb AI(NEURO)/MXN
$0.3427672
1 NeuroWeb AI(NEURO)/PLN
0.0665016
1 NeuroWeb AI(NEURO)/RON
лв0.0791424
1 NeuroWeb AI(NEURO)/SEK
kr0.1747728
1 NeuroWeb AI(NEURO)/BGN
лв0.0305944
1 NeuroWeb AI(NEURO)/HUF
Ft6.1808016
1 NeuroWeb AI(NEURO)/CZK
0.3827048
1 NeuroWeb AI(NEURO)/KWD
د.ك0.00556928
1 NeuroWeb AI(NEURO)/ILS
0.0617384
1 NeuroWeb AI(NEURO)/NOK
kr0.1861312
1 NeuroWeb AI(NEURO)/NZD
$0.0307776

NeuroWeb AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NeuroWeb AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse NeuroWeb AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NeuroWeb AI kohta

Kui palju on NeuroWeb AI (NEURO) tänapäeval väärt?
Reaalajas NEURO hind USD on 0.01832 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NEURO/USD hind?
Praegune hind NEURO/USD on $ 0.01832. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NeuroWeb AI turukapitalisatsioon?
NEURO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NEURO ringlev varu?
NEURO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEURO (ATH) hind?
NEURO saavutab ATH hinna summas 0.2545440843600831 USD.
Mis oli kõigi aegade NEURO madalaim (ATL) hind?
NEURO nägi ATL hinda summas 0.01079394860652428 USD.
Milline on NEURO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NEURO kauplemismaht on $ 31.44K USD.
Kas NEURO sel aastal kõrgemale ka suundub?
NEURO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEURO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:11:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

