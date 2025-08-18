NeuroWeb AI (NEURO) reaalajas hind on $ 0.01832. Viimase 24 tunni jooksul NEURO kaubeldud madalaim $ 0.01711 ja kõrgeim $ 0.01901 näitab aktiivset turu volatiivsust. NEUROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2545440843600831 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01079394860652428.
Lüliajalise tootluse osas on NEURO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
NeuroWeb AI (NEURO) – turuteave
NEURO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 548749977. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.32M.
NeuroWeb AI (NEURO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse NeuroWeb AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002094
-1.13%
30 päeva
$ -0.00237
-11.46%
60 päeva
$ +0.00154
+9.17%
90 päeva
$ -0.00277
-13.14%
NeuroWeb AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris NEURO muutuse $ -0.0002094 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
NeuroWeb AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00237 (-11.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
NeuroWeb AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NEURO $ +0.00154 (+9.17%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
NeuroWeb AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00277 (-13.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada NeuroWeb AI (NEURO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.
NeuroWeb AI hinna ennustus (USD)
